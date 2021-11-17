Бои на голых кулаках — зрелище не для слабонервных, но популярность этого спорта стремительно растет. Он собирает миллионы зрителей на YouTube и десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Для раскрутки первой в Латвии лиги кулачных боев Top Dog понадобилось менее двух лет. Один из самых перспективных латвийских бойцов ММА 23-летний Даниил Весненок рассказал Delfi, как устроен мир смешанных единоборств, с чего начинать и как проложить путь к славе.

Многие бойцы MMA (mixed martial art, смешанные единоборства) — недооцененные или некогда успешные, но потом подзабытые спортсмены, мастера уличных драк и завсегдатаи бойцовских клубов. Здесь у каждого есть шанс навсегда изменить свою жизнь: создать новый имидж, получить армию поклонников, снова начать зарабатывать. Для этого нужно лишь честно драться и не бояться "ломать лица".

- Можешь понятно объяснить формулу кулачных боев для тех, кто не в курсе?

- В этом виде единоборств можно использовать только руки, у тебя нет перчаток. Только наматывают бинты на кисти. Сам бой проходит на довольно маленькой площадке. Убегать особо некуда. Это одно из самых жестоких боевых искусств. В рукопашных боях всего три раунда по две минуты.

В боксе, например, иногда 10 раундов, и первые раунды многие используют как разогрев. Здесь времени сильно меньше — нужно выкладываться по полной сразу. Бой обслуживают пять судей, и у них своя система подсчета очков. Наверное, отличие еще в том, что здесь неограниченное количество нокдаунов, и если ты можешь встать, то бой продолжается. Ну, если нокаут, ты встать не можешь, то все — бой заканчивается. Если нет — решение принимает судья. Я как раз выиграл благодаря решению судьи.

- Где все это происходит?

- Обычно делают ограждение из сена - в нем все и происходит. А зрители стоят вокруг. Чтобы ты понимал, на последнем турнире собралось около 1000 человек. Билеты туда не продавались билеты, просто люди пытались попасть через знакомых, еще как-то. Лишь десятый турнир стал первым, на который продавались билеты – тогда пришло около 10 тысяч человек.