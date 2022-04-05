Война в Украине продолжается уже больше месяца, и почти месяц на территории страны не действует Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Последний отчет по ситуации в Украине был опубликован на сайте организации 7 марта. Однако это совсем не означает, что ОБСЕ полностью прекратит деятельность на украинской территории — посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в беседе с порталом Delfi заверил, что организация вернется в Украину как можно скорее.

Варварская война и "где вы были восемь лет"

"Это варварская война. Она не похожа ни на одну из тех войн, что мы видели в течение достаточно долгого времени", — заявил Карпентер. По его словам, в условиях, когда ядерная держава напала на суверенную страну, перед ОБСЕ стоит задача документировать нарушения прав человека, военные преступления и преступления против человечества. "Это действительно за гранью. Мы должны иметь возможность задокументировать это, сохранить улики и, надеюсь, в итоге раскрыть дела и привлечь людей к ответственности за их действия", — сказал Карпентер.

Отвечая на самый популярный вопрос, который используют российские пропагандисты — "Где вы были эти восемь лет?" — Карпентер заявил, что все эти годы ОБСЕ активно работала в Украине, фиксировала все нарушения режима прекращения огня и появление тяжелого вооружения в определенных зонах.