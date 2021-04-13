Планы развития города должны основываться на научных исследованиях и стратегиях, а не на политических лозунгах и экспериментах. Такое мнение в интервью DELFI высказала исследовательница факультета Архитектуры Рижского Технического университета Сармите Барвика. Что не так с рынком жилья в Риге? Как помирить автомобилистов и велосипедистов? И почему иностранные туристы не всегда приносят пользу городу?

Глядя на пустые улицы Старой Риги, темные витрины ресторанов, пустующие отели довольно трудно представить, что Рига как город сможет полностью восстановиться после пандемии. Эти изменения необратимы? 

Из города исчезли люди. Но причина этого возникла еще до коронавируса. Рижане не довольны качеством жилья и низкой доступностью зеленой инфраструктуры в центре города, поэтому все чаще переселяются в Пририжский район. И это опасная тенденция: в самой Риге и без того много пустых зданий, трущоб. Но вместо того, чтоб эффективно расходовать средства на приведение в порядок имеющейся инфраструктуры, город хаотично разрастается. Политика городского развития должна быть направлена на создание компактных районов с развитой инфраструктурой, а сейчас налоги тратятся неэффективно и несправедливо. 

Туристы могут компенсировать отток местного населения?

Фактор туризма переоценен во всем мире. Туристы негативно влияют на вопросы безопасности, доступности жилья для местного населения, увеличивают затраты самоуправления на содержание инфраструктуры.

Но туристы ведь и тратят деньги, пользуются услугами, стимулируют создание рабочих мест…

Это тоже спорный момент. 

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