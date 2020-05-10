Пока Covid не разлучил нас. 7 историй про то, как пандемия разбросала семьи и разбила любовь

Хаотично закрывшиеся границы разделили людей, которые привыкли быть вместе и теперь переживают за оставшихся без поддержки близких жен, мужей, детей, родителей, бабушек и любимых. Читатели портала Delfi рассказали, как они живут по разным сторонам границ, что чувствуют и на что надеются.

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"Так получилось, что парень, с которым мы встречаемся уже три года, живет в Литве — он литовец. Я — латвийка. Жить вместе не планировали пока. У него хорошая работа в Литве, у меня имущество в Латвии, но каждую неделю встречались. Мы соскучились и хотим видеть друг друга. Думаю, что не только мы один такие — таких пар много, которых развели границы… Может, есть какая-то лазейка по закону?.."

Такое письмо от Анастасии пришло на мессенджер портала Delfi. По счастью, "лазейку" для нее и ее друга правительства балтийских государств на днях все же нашли. С 15 мая решено сделать проезд по территориям трех стран свободным и без последующих карантинов. Но для очень многих людей вдруг ставшие непроходимыми границы нарушили привычный ход жизни, разбросали семьи и перестроили жизнь. Противостоять новым правилам оказались не в силах не только простые люди, но и звезды.

Андрей Макаревич пожаловался, что не успел он в четвертый раз жениться, как пандемия разлучила его с молодой супругой — задержавшись всего на день дольше в Израиле, она не смогла вылететь вслед за мужем в Россию. Актриса Ирина Горбачева рассказала в эфире у Ивана Урганта, что ее суженый застрял в другой стране и призвала: "Пожалуйста, Россия, выпусти меня! Пожалуйста, Украина, впусти меня! Я хочу к своему мальчику…" Не менее трогательные истории поведали разлученные с родными, близкими и любимыми читатели портала Delfi .

"Лукашенко оказался экспертом не только в экономике, но и в вирусологии"

Иван Стрельцов, актер Рижского русского театра им. Чехова. Он — в Риге. Семья — в Минске. Выше — рисунок дочки Ивана Стрельцова.

Foto: no privātā arhīva

Успешно пройдя суровый отбор из 160 кандидатов на вакансию героя в Рижский русский театр им. М. Чехова, Иван в январе переехал в Ригу, чему был невероятно рад. В Минске остались его жена и дочка — решили, что первое время папа осмотрится, а там станет понятнее, как жить дальше. Планировали хоть раз в месяц встречаться в Латвии или Беларуси. Но вот уже два с половиной месяца не виделись. 1 марта Иван последний раз видел семью в Минске. Актер собирался после премьеры моноспектакля "Драгоценные камушки жизни" провести десять дней на родине, пока был перерыв в работе. Но как раз 12 марта в театре сообщили, что все закрывается на карантин…

- Я предполагал, что смогу поехать домой и там переждать бурю вместе с семьей. Но дирекция не смогла дать разрешение — выяснилось, что работники на госслужбе не имеют права покидать территорию Латвии. Пришлось остаться и очень скучать.

Мягко говоря, с удивлением слежу за развитием событий пандемии на родине. Мы каждый год наблюдаем, как Лукашенко открывает свои таланты во всем — в экономике, в медицине, в вирусологии… Его познания в науках идут вразрез со всем просвещенным миром, но он не сдается и проводит свою линию. В стране 19 тысяч зараженных, больше ста человек умерло, ВОЗ говорит, что нельзя проводить массовые мероприятия, но в Беларуси проводятся футбольные матчи, не отменяется Парад Победы и концерт, планируют установить сцену на три с половиной тысячи человек. Это какой-то уму непостижимый ужас.

Foto: no Ivana Streļcova privātā arhīva

1 марта Иван Стрельцов последний раз провел время с семьей. Когда следующий — неизвестно…

Моя жена Юлия Верховская тоже актриса. Она снимается в кино и читает прогноз погоды на белорусском телеканале. Съемки там, слава богу, остановились (они связаны с Россией, где взяли паузу), а погоду Юля записывает на телестудии очень осторожно. Дочку из садика сразу забрали. Гулять стараются подальше ото всех людей. Моя мама (популярная певица Инна Афанасьева — прим. Ред.) уехала жить за город, взяла отпуск за свой счет в Театре эстрады и наотрез отказалась участвовать в праздничном концерте. Отец оказался в зоне риска — ему недавно сделали серьезную операцию, иммунитет "посажен" — ему надо себя беречь на полном карантине.

Foto: no Ivana Streļcova privātā arhīva

На ярких рисунках дочки Варвары все солнечно и беззаботно.

С семьей я созваниваюсь по "Вайберу" каждый день. Рассказываем друг другу, как день прошел. Варя показывает мне свои игрушки, сообщает, кто из них женился, а у кого дети пошли — у дочки очень богатое воображение, и она умеет сама себя занимать. Мы ей объяснили ситуацию с опасным коронавирусом, от которого можно заболеть, но не нагнетаем. Пять дней назад у нее умер наш шестимесячный котик — сказали, что ангел его забрал.

Я очень надеюсь, что в Латвии карантин отменят уже 12 мая. Но из-за прекрасных действий одного человека Беларусь могут внести в "черный карантинный список". Дочке Варваре в августе исполнится 5 лет — не уверен, что нам удастся отметить эту дату вместе.

"Готовы были фрахтовать частный самолет — не вышло"

Ольга Ломовская, хозяйка отеля Sherlock в Старой Риге. Она с дочкой в Риге, муж — в Словении.

Foto: No privātā arhīva

Ольга и ее муж Дмитрий Дульщиков переехали в Латвию шесть лет назад и получили вид на жительство. Дмитрий строит завод по производству акрилового клея в Словении. Долгое время он жил на две страны. После 8 марта ему надо было срочно уехать на завод — жена отговаривала: ситуация разворачивалась тревожно. Дмитрий все же решил по-быстрому сгонять на машине, туда и обратно. Но обратно не получилось.

- Мы не думали, что дело дойдет до закрытия границ внутри Европы, но просчитались. Теперь с начала марта не можем воссоединиться. Ни он сюда, ни мы к нему. На машине он никак не может одолеть границы Польши, Чехии, Австрии. Пробовали зафрахтовать частный самолетик, который прилетел бы в Ригу, забрал бы меня с ребенком и отправил в Словению. Но МИД и Министерство транспорта не дало разрешения на частный полет. Притом что в Словении и Латвии — самая благополучная эпидемиологическая ситуация в Европе.

Периодически мы покупаем билеты на самолет — Ryanair нам их почему-то продает, но потом в последний момент все накрывается. Последние билеты были на 11 мая в Вену, откуда 500 км до места жительства мужа. Предполагалось, что он нас заберет у себе, но выяснилось, что нас там могут посадить на карантин. Говорят, если прилететь со справкой об отсутствии вируса, то могут выпустить, посадить в автобус и довезти до границы Словении… В общем, все запутанно.

Foto: No privātā arhīva

Рисунок папе от скучающей дочки Саши. В правом нижнем углу — коварный коронавирус.

Завод мужа уже начал работу, но, как и все сейчас, через пень-колоду. Наш отель Sherlock, который был полностью забронирован на май и все лето, закрыт. Мы деньги вернули. Отель законсервировали — оставили немного отопления, чтобы не было сырости, но коммунальные услуги, интернет отключили. Надо отдать должное латвийским властям — мы получили полную компенсацию всем сотрудникам, нас освободили от налогов и выплат до конца мая, НДС снизили с 12 до 7 процентов. Будем смотреть, как будут развиваться события — подстроимся под ситуацию, может, летом что-то придумаем для внутреннего туризма. Главное — решить вопрос с безопасностью. Мы маленькие — всего 17 номеров, нам проще, чем сетевикам-гигантам.

Дочке Александре семь с половиной лет, она учится в международной школе — дистанционно. Она знает ситуацию, мы вместе все отслеживаем. Выходим на связь с моей старшей дочкой, которая в Москве. Когда мы с ней увидимся — тоже непонятно, потому что в России все еще грустнее.

"Уже планируем наше свидание на конец мая"

Вита, специалист по маркетингу. Она — в Елгаве, ее возлюбленный — в Нарве.

Вита замужем побывала не раз, дети выросли, содержать себя была в состоянии. До встречи с Виктором предполагала, что с семейной жизнью покончено навсегда. Но один вечер на дне рождения общих друзей изменил все — она встретила родственную душу. Все сразу стало серьезно. Больше года елгавчанка, используя любую возможность, ездила на машине в Нарву. Виктор, ударно отработав лишние смены на своем производстве, набирал отгулов и ехал на автобусе в Латвию. Получалось примерно раз в месяц. Обоих такая "формула любви" устраивала — каждый раз свежие ощущения.

- Нам повезло, Виктор уехал как раз в день, когда граница захлопнулась. У него уже на въезде взяли все данные и измерили температуру. Так что не виделись почти два месяца. По поводу вируса мы не переживаем — что в Елгаве, что в Нарве ситуация спокойная, хоть там и граница с Россией. По счастью, у нас не та ситуация, когда одно письмо в месяц и муж-полярник — созваниваемся почти каждый день. Конечно, физического контакта не хватает, но на днях правительство сообщило радостную новость, что границу с Эстонией откроют, и самоизоляция не потребуется. Так что на конец мая уже планируем. Хоть и опасаемся: вдруг передумают.

"Звезды предрекали катаклизм, но не болезни"

Вероника Привалова, астролог, йог. Она — в Киеве, дети — в Риге.

Foto: No privātā arhīva

Пять лет назад Вероника, мирно расставшись с первым супругом, снова вышла замуж и переехала жить в Киев. Дети — 13-летний сын и 10-летняя дочь — остались в Латвии с папой. Но каждый месяц Вероника ездила к ним на неделю-две — в Риге у нее осталась своя квартира. Последний раз мама рассталась с детьми 11 марта. В Украину летела, не подозревая, что в следующий раз встретятся нескоро…

— У меня заранее были куплены билеты в Ригу на апрель и май, но все пошло прахом. За детей я спокойна — они в надежных руках своего отца, который наладил и курирует весь их учебный процесс. Конечно, был щемящий момент в апреле, когда пришло осознание: от нашего желания встретиться и обняться ничего не зависит. Ощущаешь себя в клетке. И в перспективе — неопределенность.

В Украине сегодня ситуация под контролем — все захлопнули вовремя, что для страны с населением 42 млн важно. Пока парки не были закрыты, народ шашлычил немилосердно, а на Пасху попы на задних дворах церквей крестили и причащали, что вылилось в заражение многих священников и прихожан. Но лидером по заражениям стала Черновицкая область — там рядом граница. Инфекцию принесли заробитчане, которые приехали с европейских заработков (Польши, Италии, Германии, Франции) в свои деревни. В Киев "подарочки" привезли любители лыжных курортов.

Foto: No privātā arhīva

С конца марта страну посадили на жесткий карантин. Не работают метро и общественный транспорт. Да и ездить некуда — закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек, куда можно войти только в защитной маске. Улицы пусты. По счастью, все здоровы. У мужа заболел один коллега, но к тому времени начался карантин — никто не заразился. 12 мая у нас обещают смягчение ограничений.

С детьми созваниваемся каждый день. Делаем с сыном синхронный омлет по интернету (он у себя — я у себя), у дочки обязательный ритуал "вечерний звонок маме". Конечно, очень не хватает возможности их обнять и расцеловать. 19 мая будем отмечать день рождения сына по видеосвязи. Дочке в середине июля исполнится 10 лет — очень надеюсь все же встретиться. Звезды говорят, что ситуация может резко начать меняться ближе ко второй половине июня. Надо признать, астрологи не ожидали в это время чего-то связанного с болезнями, хотя кризис должен был случиться по всем показателям — схождению Плутона, Сатурна и Урана, темы глобальных катаклизмов. Поговаривали даже о войне…

"Бабушку война не сломила — куда там коронавирусу!"

Наталья, юрист и кондитер. Она — в Риге. Бабушка — в белорусской деревне.

Foto: No privātā arhīva

Бабушке Натальи 83 года. Большую часть жизни она прожила в Латвии, вышла на пенсию. Когда в Беларуси умерла ее мать, оставив домик в деревне, вместе с дедушкой решила переехать на землю, приняв белорусское гражданство. Каждую зиму бабушка проводила в Риге у дочек, а на теплый сезон возвращалась в деревню полоть грядки и растить урожай. В этом году зимний сезон оборвался внезапно. На 17 марта у бабушки были билеты на автобус, а за два дня до того Латвия закрыла границы.

- Для бабушки это стало трагедией. Как? В Беларуси начинается садово-огородный сезон, а тут — сидеть в четырех стенах. В консульстве нам сообщили, что гражданка Беларуси имеет право ехать на родину, правда, переходить границу ей придется пешком в погранпункте Силаны. Мы были готовы ее туда отвезти на машине, белорусские родственники — принять на границе, но буквально перед отъездом бабушка неважно себя почувствовала. Померили температуру — выше 37. В консульстве сказали, что на границе с малейшими симптомами ее сразу отправят в больницу. Пришлось оставаться и лечиться. Что это было — так и не знаем, но ничего серьезного.

В конце марта мы все же отвезли бабушку к шлагбауму. Мы очень переживали, как она в 83 года будет проходить нейтральную полосу с двумя здоровыми сумками в руках. Бабушка тоже нервничала. Но наши пограничники оказались на высоте. Они раздобыли бабушке нечто вроде тележки, на которую она смогла все составить. На той стороне в Урбаны ее также бережно встретили белорусские пограничники и сопроводили к поджидавшему на пункте племяннику, который отвез ее в деревню. Мы хотим выразить благодарность всем работникам погранслужбы и консульства Беларуси в Даугавпилсе за проявленную компетентность и удивительно теплое, внимательное отношение к совершенно незнакомым людям. Хотелось всех отблагодарить, но они даже от коробки конфет наотрез отказались — сказали, что их долг служить людям.

Только мы выдохнули, как пошли сообщения про эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Волосы дыбом от того, что творится в Витебской области, но бабушка не теряет бодрости духа. В город она не ездит, а в ее деревне тишь и благодать. Мы все время созваниваемся — она очень рада, что успела высадить картошку вовремя. Да и что может испугать человека, который в детстве пережил войну. Ее отец в самом начале боевых действий подорвался на мине, брат ушел в партизаны, когда в деревню пришли немцы — мама бежала, унося малышку, завернутую в одеяльце. Бабушке тогда застудили ноги, но ничто не сломило — она всегда была бодрой, веселой и энергичной. Так что никакой коронавирус ее не сломит.

"Не знаю, зачем Россия ввязалась в эту глобальную игру"

Наталия, менеджер по доставке санкт-петербургской газеты. Она — в России, в Латвии остались родители и брат. Наталия родом из Риги. Закончив университет в Ленинграде, осела там. Получив российское гражданство, ездила к родным при первой возможности. Раз в полгода — минимум.

- Сейчас у нас уже говорят, что граница будет закрыта до Нового года. И для меня это шок. Летом я планировала провести отпуск с родителями и братом. Папе с мамой уже хорошо за 70 лет. По счастью, у них есть дача — она очень спасает. Переживаю и за брата. Он моряк. В Риге у него жена и трое детей, а он как ушел в рейс восемь месяцев назад. Должен был вернуться в марте, но теперь никак и не получается — сменщик не может добраться до корабля. Сейчас он где-то в районе Японии. С одной стороны, ему не повезло, а с другой — ему лучше, чем морякам, которые остались на берегу без денег.

Надеюсь, что все будет хорошо, но пока очень грустно. Я не понимаю, зачем Россия ввязалась в эту глобальную игру, в результате которой вся наша жизнь станет виртуальной и отслеживаемой. Мне это активно не нравится. Сидеть запертыми в четырех стенах квартиры в городе мы не стали — выехали жить на дачу в лес. Мужу приходится ездить в город на работу, а я могу все делать в удаленном доступе. Дети учатся онлайн. А так тут можно жить нормальной жизнью — природа, речка, банька… Наши соседи переехали в свои загородные дома целыми родами по 10-12 человек. У нас нет общих посиделок, но в целом мало что поменялось.