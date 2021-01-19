Виктор-Бернхард Арайс (1910 — 1988) — единственный латыш, которому за участие в холокосте пришлось отвечать перед демократическим судом. Материалы судебного дела, которое велось более двух лет, теперь опубликованы в книге. Журналист тримды Карлис Штамерс присутствовал на всех заседаниях судебного процесса и фиксировал происходящее. Латвийские историки считают его записи уникальным историческим источником, который предлагает богатую информацию о холокосте в Латвии во время Второй мировой войны.

Недавно издательство Latvijas Mediji выпустило книгу "Viktora Arāja tiesas prāva" ("Судебный процесс над Виктором Арайсом"), в которой опубликованы доступные ранее очень узкому кругу записи Штамерса, где задокументирован ход судебного процесса, длившегося два с половиной года. Во введении историки Улдис Нейбургс, Карлис Кангерс и Андриевс Эзергайлис рассказывают о деятельности команды Арайса во время Второй мировой войны, судебном процессе над Арайсом в Гамбурге, латышском обществе на Западе и судебном процессе над Арайсом в контексте общей истории холокоста. В основном 648 страниц книги составляют записи Штамерса.