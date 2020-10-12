А что творится в Беларуси? Ничего! Все работают строго по плану и не срывают поставок. Так утверждают представители традиционного белорусского бизнеса Латвии — поставщики тракторов, недорогой одежды и обуви, химических и нефтепродуктов. И советуют не читать сомнительные новости. Предприниматели в сфере транзита бьют тревогу: громкие заявления латвийских политиков убивают их бизнес. В то же время Латвия ждет с распростертыми объятиями белорусских "айтишников", которые считают Беларусь небезопасной. Но выгодна ли им смена дислокации? Портал Delfi выяснил как политическая ситуация влияет на белорусский бизнес-ландшафт Латвии.

Это третья статья из верии публикаций портала Delfi о белорусах в Латвии в свете развернувшихся после выборов политических событий. Раньше мы рассказали о белорусской диаспоре и беженцах.



В Латвии работает около 2000 совместных с Беларусью предприятий (данные посольства). На днях Александр Лукашенко призвал ограничить грузоперевозки с территории Латвии и Литвы, откуда, по его сведениям, идет "процентов 40 грузовиков в Беларусь".

Латвийское агентство инвестиций и развития не анализировало влияние событий в Беларуси на местный белорусский бизнес. Однако оно предполагает, что спад экономической активности мог сложиться в отрасли транзита, "тем более, что грузооборот падает уже давно". Еще совсем недавно белорусское направление объявлялось стратегическим и перспективным для латвийских портов и транзита, а сегодня транзитный бизнес бьет тревогу.

"Старый" белорусский бизнес: в Минске все спокойно

Портал Delfi пообщался с членами Общества содействия латвийско-белорусским экономическим связям, который создавался для развития Рижского свободного порта. Долгое время литовской Клайпеде удавалось обходить Ригу по части привлечения грузов из Беларуси. Накалившиеся последнее время отношения Литвы с Беларусью давали шанс Латвии стать более желанной. "Зеленый свет" ждали от апрельского визита Лукашенко в Ригу, но все пошло не так. Впрочем, сами бизнесмены заверили Delfi, что ничего страшного не происходит.

Компания MTZ Serviss с 1994 года занимается продвижением на рынке Латвии техники (в первую очередь сельскохозяйственной), ее обслуживанием и торговлей запчастями. Среди ее партнеров — Минский тракторный завод (МТЗ), Belshina, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Сморгонский агрегатный завод, Минский Моторный завод. Оборот за 2018 год — 3 455 000 евро.

Как отражается на деятельности компании то, что работники МТЗ приняли участие в акциях протеста? "Я не слышал, чтобы кто-то там бастовал! — говорит член правления MTZ Serviss Максим Загоруйко. — Откуда у вас такие сведения?