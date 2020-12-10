Если правительство — кучер, а народ — лошадь, то задача извозчика, чтобы все не угодили в канаву, но никак не засечь животное до смерти. Так образно описали ситуацию с управлением пандемией эксперты, приглашенные омбудсменом Юрисом Янсонсом на обсуждении темы "Почему жителям трудно довериться мнению и решениям правительства в кризисной ситуации". Что на эту тему думают психотерапевт, предприниматели и юристы? А что — простые люди?

Конституция Латвии дает право на свободу слова, в том числе — право получать и распространять информацию, а также и высказывать свое мнение. Пандемия породила пропасть между соблюдением прав человека и долгом государства заботиться о безопасности и здоровье общества, утверждает омбудсмен.

Дезинформация рулит: каждый второй житель Латвии считает, что вирус Covid-19 искусственно создан в лаборатории. А пока часть народа сомневается и бунтует, правительство вынуждено принимать непопулярные меры, которые ограничивают права человека и несут потери для бизнеса. Почему люди верят в теории заговоров и не верят власти?

Психотерапевт: мозг делит людей на своих и чужих, плохих и хороших

"Эволюция мозга и мышления не происходила в условиях, которые способствовали желанию узнавать правду или тяге к научному и математическому пониманию мира, — утверждает психотерапевт Артур Утинанс. — Наоборот, она способствовала жизни в социальных группах, где надо быстро решать — кто друг, кто враг, а кто паразит и всех использует. Аргументы вирусолога не берутся в рассчет, потому что, с точки зрения конспиролога, все ученые куплены. Некоторые ученым все же больше верят, чем правительству, но если мнения власти, экспертов и журналистов совпадают — это лишние аргументы в пользу теорий заговоров".

От природы человеческий мозг