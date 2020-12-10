Если правительство — кучер, а народ — лошадь, то задача извозчика, чтобы все не угодили в канаву, но никак не засечь животное до смерти. Так образно описали ситуацию с управлением пандемией эксперты, приглашенные омбудсменом Юрисом Янсонсом на обсуждении темы "Почему жителям трудно довериться мнению и решениям правительства в кризисной ситуации". Что на эту тему думают психотерапевт, предприниматели и юристы? А что — простые люди?

Конституция Латвии дает право на свободу слова, в том числе — право получать и распространять информацию, а также и высказывать свое мнение. Пандемия породила пропасть между соблюдением прав человека и долгом государства заботиться о безопасности и здоровье общества, утверждает омбудсмен.

Дезинформация рулит: каждый второй житель Латвии считает, что вирус Covid-19 искусственно создан в лаборатории. А пока часть народа сомневается и бунтует, правительство вынуждено принимать непопулярные меры, которые ограничивают права человека и несут потери для бизнеса. Почему люди верят в теории заговоров и не верят власти?

Психотерапевт: мозг делит людей на своих и чужих, плохих и хороших

"Эволюция мозга и мышления не происходила в условиях, которые способствовали желанию узнавать правду или тяге к научному и математическому пониманию мира, — утверждает психотерапевт Артур Утинанс. — Наоборот, она способствовала жизни в социальных группах, где надо быстро решать — кто друг, кто враг, а кто паразит и всех использует. Аргументы вирусолога не берутся в рассчет, потому что, с точки зрения конспиролога, все ученые куплены. Некоторые ученым все же больше верят, чем правительству, но если мнения власти, экспертов и журналистов совпадают — это лишние аргументы в пользу теорий заговоров".

От природы человеческий мозг

  • привержен к телеологическому пониманию мира — что у природы все имеет свою цель: не только люди и животные, но и растения, и силы природы, даже у облаков и груш есть свои цели. Поэтому наш мозг всему ищет мотивы и причины.
  • за любыми событиями ищет свидетельства чьей-то доброй или злой воли — в том числе за инфекциями. За пандемией он скорее видит некую "черную магию" и "черных людей", чем физические или химические явления.
  • ему важно определить, кому (чему) верить и кому (чему) не верить — решить, каким лидерам во всем верить, а каким — нет. Критерии выбора идолов не всегда научны — работает харизма, умение убедить, даже внешняя красота.
  • ему важно выявить, кто виноват — враг или мошенник, который может нам навредить
  • ему присуще черно-белое мышление: одни — только хорошие, а другие — занимаются сплошным вредительством. Его не устраивает мнение: правительство хотело как лучше, но получилось как всегда, были некие ошибки
У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro