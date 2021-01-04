Немецкая подводная лодка в Риге! Это новость 1995 года, а не времен Второй мировой войны. В конце того года в Риге, в канале Зунда около Дома печати, возможно, была найдена небольшая немецкая разведывательная подлодка, которая застряла там во второй половине 1944 года. Данные об этом случае очень скупы, и большая часть опрошенных DELFI экспертов не знают о нем. После того, как подлодка была найдена, она таинственным образом исчезла.

Если бы в статье от января 1996 года в журнале Klubs не было бы написано об этой находке, можно было бы решить, что это все выдумки и слухи. Порталу DELFI не удалось найти в прессе других упоминаний о подлодке.

Статья в журнале Klubs достаточно туманная, изложенная в ней информация расплывчата. "При очистке канала Зунда, который отделяет Кипсалу от Пардаугавы, от ила, недалеко от Дома печати работники нашли немецкую подлодку, которая, вероятно, находилась там со времен Второй мировой войны", — отмечается в статье. Далее цитируются слова руководителя работ Николая Фионова, но при этом не упомянуто, какую структуру или предприятие он представляет. "Когда ковш экскаватора наткнулся на большой металлический предмет, мы вызвали саперов, потому что думали, что это может быть мина. Но и саперы не смогли определить странный предмет. Пришлось использовать услуги находящихся в увольнении офицеров службы контрразведки России. С их помощью было установлено, что предмет два метра в высоту и 5,75 метров в длину — немецкая разведывательная подводная лодка класса F-3", — завявил журналу Фионов.