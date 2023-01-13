Агрессия не растет. Генпрокурор Стуканс о военных преступлениях и миллионах Каргина

Заплатят ли Каргин с Красовицким 80 миллионов? Могут ли латвийские преступники скрыться от наказания в России? Почему так долго шел процесс по Золитудской трагедии? А по делу экс-главы Банка Латвии Римшевича? Можно ли использовать тайно сделанное аудио, как доказательство в суде? Генпрокурор Юрис Стуканс ответил на вопросы ведущей передачи "Открытый разговор" на LR-4 Анастасии Осмоловский и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Генпрокуратура — одно из немногих ведомств Латвии, которое даже на фоне непростой экономической ситуации и инфляции в стране не просит денег на покрытие нужд и увеличение зарплат, а наоборот, намерено экономить за счет консолидации. Тем более, что объем работы все меньше — число регистрированных и раскрытых дел не растет хотя бы по той простой причине, что население сокращается, пояснил прокурор.

Также оптимистично Юрис Стуканс смотрит на настроения в стране: "Не согласен с утверждением, что в обществе растет агрессия, Может, это было в самом начале (военного вторжения России в Украину), пока не было достаточно объективной информации, и люди не понимали, чему верить. Но сейчас мы видим, что агрессия не растет — ситуация стабильная. В каждом случае, когда кто-то где-то переборщит или преступит нормы закона, соответствующие службы сразу реагируют — есть административные и уголовные дела, есть задержанные под арестом".

Генпрокурор ответил на вопросы: