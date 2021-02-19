Виноват ли в чем-то бывший мэр Риги и за что его будут упрекать "в сухом остатке"? Как он защищает интересы рижан в Европарламенте? Что предпочитает велодорожкам? Смотрит ли передачи Соловьева из Брюсселя? Что думает о санкциях против России и Беларуси? И чем занимается в группе поддержки ЛГБТИ? Об этом евродепутат Нил Ушаков рассказал ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентине Артеменко и журналисту портала Delfi Кристине Худенко.

Нил Ушаков занимал пост мэра Риги почти десять лет — с июля 2009 года. В начале апреля 2019 года он был уволен по решению министра среды Юриса Пуце — за несоблюдение установленных законом обязательств представителя муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. В начале 2019 года дома и в офисе Ушакова провели обыски в рамках расследования о коррупции в муниципальном предприятии — экс-мэра подозревали в растрате 18 млн евро бюджетных средств. Впоследствии эти обвинения были сняты. Но осталось дело, связанное с незаконным хранением скрытой камеры видеонаблюдения — это обвинение Ушаков тоже отвергает, что намерен доказать в суде.

После победы на выборах в Европарламент (ЕП) в мае 2019 года Нил Ушаков в семьей перебрался в Брюссель. По его словам, 95% его рабочего времени сегодня занимает работа в бюджетной комиссии ЕП. Он входит в группу социалистов и демократов, а также в группу поддержки ЛГБТИ.

По рассказу Ушакова, пандемия коронавируса прошлась по Бельгии гораздо жестче, чем по Латвии. В прошлом году ситуация была близка к катастрофе, когда "фиксировалось более 25 тысяч заболевших в день, больных вывозили в Германию и Голландию, а инфицированные врачи без тяжелых симптомов вынуждены были продолжать работу в "скафандрах". С октября в стране введены ограничения, которые "жестче, дольше и намного большего охвата, чем в Риге".

"В Брюсселе все, что не первой необходимости, закрыли еще в октябре, ввели комендантский час и планируют открывать в апреле. На прошлой неделе открылись первые парикмахерские и пара больших музеев в ангарах, чтобы было, куда детей свозить, — делится впечатлениями Ушаков. — Стрижемся ножницами и дома. Главное отличие: здесь практически всегда были открыты школы. Сразу озвучили: школы не могут функционировать онлайн — это удар по образованию и социальное неравенство, ведь не у всех одинаковый доступ к компьютерам и личной комнате". В итоге, бельгийская статистика на сегодня лучше латвийской. Но все это не отменяет "тяжелейший кризис со времен второй мировой", в котором "Европа показала единство".

Какая зарплата у Ушакова и кто у него в помощниках?



Все депутаты Европарламента, вне зависимости от страны, получают одинаковую зарплату 7000 евро — это несколько больше, чем депутаты национальных парламентов в странах Балтии. В Брюсселе у меня два помощника. Одна работала предыдущие 10 лет в немецкой делегации — мне повезло, она согласилась работать у меня в бюро. Вторая помощница Ивета Серс работала много лет в моем бюро Рижской думы — бывший дипломат и генконсул Латвии в России. Остальные мои помощники работают в Риге.

Как Ушаков защищает интересы Риги в Брюсселе?



На выборах в ЕП я обещал, что буду с трибуны ЕП защищать интересы Риги. В Брюсселе моя главная ответственность — бюджетный комитет, в том числе работа над Фондом спасения экономики. Из него Рига получит 150 миллионов евро, которые Стакис просит на велодорожки, 64 пункта мобильности и метробус до Дрейлини. Это то, над чем наша группа и я, в том числе, работали последних полтора года.