Заслуги Майриса Бриедиса и переполненные боксерские залы создали обманчивое впечатление о том, как у нас развивается этот вид спорта. В реальности любительский бокс, который в любой стране является основой профессионального бокса, в Латвии уже более 20 лет переживает стагнацию. Популяризация и развитие бокса — казалось бы, задача Латвийской федерации бокса, которая годами оправдывает бездействие отговорками о том, что на это нет денег.

Молчаливая оппозиция и фиктивные члены федерации

В последний раз латвийский боксер участвовал в Олимпийских играх в 1996 году в Атланте, где в весовой категории до 91 килограммов Роман Куклин уступил уже в первом круге. Следует отметить, что боксерским хозяйством страны в то время начали руководить люди, которые, ротируясь между собой, руководят до сих пор. С тех пор ни один латвийский боксер не принимал участия в Олимпийских играх, а на взрослых чемпионатах было завоевано только две бронзы — в 2008 и 2015 годах — Николаем Гришуниным.

Оппозиция была всегда, но чаще всего неявная. Заметнее остальных двадцать лет назад оказался спортивный клуб Brāļi, которым руководил Айварс Ритениекс. Уже в то время Ритениекс упрекал федерацию в недостаточном финансировании организации чемпионатов страны и недостаточной поддержке спортсменов, некачественном судействе и плохом сотрудничестве с клубами, а также в отсутствии стратегии развития. Руководство федерации оправдывалось тяжелым финансовым положением.