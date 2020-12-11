В больницах остро не хватает работников на многих позициях, бьют тревогу крупнейшие медицинские учреждения, которые сегодня борются за жизни зараженных коронавирусом. Минздрав объявляет надбавку 100% к зарплате всего медперсонала, имеющего дело с Covid19. В редакцию Delfi обратились люди, готовые бесплатно помогать больницам всем, что в их силах. Мы попытались разобраться, кто туда идет, кто нужен и не нужен больницам и чего ждать от работы, которую министр здоровья Илзе Винькеле обозначила, как "слезы, рвота, сверхурочные".

"Здравствуйте, прочитала статью о нехватке медперсонала в больницах для больных, хочу помочь, могу с младшим сыном (19 лет) быть волонтером на выходных, чтобы хоть чуть-чуть дать отдохнуть нашим врачам. Работаю с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье готова помочь. Медицинского образования нет, но могу делать уколы, следить за оборудованием, кормить, короче все, что нужно. Если это хоть как-то поможет, мы готовы!" — с таким письмом в редакцию обратилась Наталья.

Кому нужна помощь?



На сегодня, по сведениям главы правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Иманта Паэглитиса, Covid-19 болеют 140 сотрудников медперсонала этого учреждения, еще столько же находятся на самоизоляции. И это число все время растет. Казалось бы, это около 4-5% от общего числа медработников, которых в RAKUS около четырех с половиной тысяч. Но с учетом того, что вакансии практически во всех отделениях были еще до начала пандемии, в разгар госпитализации это очень существенные потери.

В больнице на сегодня 300 коек для больных Covid-19 — их заполняемость составляет 82% — это самый высокий показатель в Латвии. Число оборудованных коек можно сделать и большим, но персонала не хватает на всех уровнях. В конце прошлой недели в Клинической университетской больнице Страдыня было открыто уже третье карантинное отделение — там тоже нужны медики.

Глава Ассоциации молодых врачей Латвии Карлис Раценис выступил с критикой в адрес людей, ставящих под сомнение как серьезность ситуации в больницах — он призвал их поработать санитарами: "Если бы они увидели этих пациентов, я думаю, скепсиса по поводу существования инфекции не осталось ни у кого. Интересно, что те скептики, которые сами попадают в больницы, вдруг становятся совсем не так скептичны, понимая, что это реальность, а не выдумка".

Многие восприняли призыв буквально — стали предлагать медикам свою помощь.