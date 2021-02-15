Как популярен в Латвии особо заразный "британский штамм" коронавируса? Смогут ли отловить еще более опасные "бразильский" и "южно-африканский" подвиды? У кого больше шансов заболеть Covid-19? Зачем вакцинироваться, если все равно можно заразиться? Так ли опасны салоны красоты, как их малюют? Плевок или мазок — какой анализ точнее? Как узнать, что через неделю на предприятии или в школе будет вспышка? Латвийская вакцина и лекарство от Covid — это реально?

На состоявшейся на прошлой неделе дискуссии "Наука против Covid-19" латвийские ученые рассказали, что нового они узнали о коронавирусе, его последствиях для страны и перспективах победы над кризисом. В дискуссии приняли участие президент Латвийской академии наук Иварс Калвиньш, инфекционист, профессор Уга Думпис, доктор биологии Янис Кловиньш, руководитель отдела секции геномики Европейского института биоинформатики Алвис Бразма, доктор биологии Каспарс Тарс, врачи Людмила Виксна, Анда Кивите-Уртане, Валдис Пирагс и другие эксперты.

В прошлом году в Латвии выделили более пяти миллионов евро, чтобы ученые исследовали вдоль и поперек местные особенности Covid-19, его влияние на все сферы жизни жителей страны и дали свои советы. В программе приняли участие около полтысячи исследователей — от медиков и биологов до экономистов и социологов.

По многим темам наши ученые ушли далеко вперед своих литовских и эстонских коллег. Например, единственные в Балтии запустили программу секвенирования ("чтения генома") коронавируса, что позволило выявить и взять под присмотр носителей почти вдвое более заразного "британского" подвида Covid-19. Большинство стран Европы не могут похвастать таким достижением.

Также в Латвии придумали свой механизм вакцины, выявили пять кандидатов на лекарства от коронавируса, создали аппарат по быстрой дезинфекции помещений в присутствии людей, недорогой неинвазивный дозатор кислорода и вещество, которое в 157 раз снижает концентрацию коронавируса.

Некоторые изобретения тестируются и доводятся до ума, другие уже запущены в производство или патентуются — на них строят планы предприниматели в Латвии и за рубежом. Например, декабрьская новость о первом в мире автомате для тестирования, созданном E. Gulbju Laboratorija в сотрудничестве с местными компаниями, облетела мировые СМИ.

Портал Delfi рассказывает, к каким выводам о коронавирусе в Латвии пришли наши ученые, о чем они доложили на мероприятии "Наука против Covid-19".

"Британский штамм" — уже здесь, опасного "африканца" — ловят

В Латвии распознали девять носителей "британского штамма" коронавируса B.1.1.7. Эта распространившаяся в декабре по Соединенному королевству линия мутаций Covid-19 считается намного более заразной и, возможно, более летальной. По мнению ученых, она выработалась в результате долгого пребывания коронавирса в организме человека с подавленным иммунитетом.

В то же время особо заразный B.1.1.7 уже "всплыл" в более 35 тысяч образцах Великобритании, также он распространился в Дании, США, Нидерландах, Франции, Бельгии, в связи с чем страны ввели более строгие ограничения, чем нужны по их показателям.

Увы, такого же оптимизма нет в отношении новых южноафриканского и бразильского штаммов. Они имеют шанс обхитрить прививки.