Требование своей отставки министр благосостояния Рамона Петравича считает политизированным, введение чрезвычайной ситуации (ЧС) — преждевременным, а проводимые ее ведомством идеи — хорошими. В том числе требование платить обязательный социальный взнос с зарплаты даже в месяцы, когда она меньше минимальной. В передаче "Действующие лица" на LR-4 министр ответила на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В понедельник Латвийское Общество социальных работников (ЛОСР) потребовало отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи "за попытки навязать соцслужбам нехарактерную для них функцию — участвовать в сборе налогов", а также "за неспособность отстаивать работников сферы благосостояния от террора со стороны Министерства финансов".

Новые требования к соцработникам появились в связи с введением с июля следующего года обязательных минимальных социальных взносов (170 евро) со всех работающих — даже в месяцы, когда доход меньше минимальной зарплаты.

В интервью на LR-4 Петравича назвала этот призыв "в большей мере политическим". По ее словам, он исходит от партии Progresīvie, "которая в Сейме не представлена и только прошли в Рижскую думу". Такой вывод министр сделала из того факта, что представитель Progresīvie — член правления Progresīvie, "в связи с чем там все политизировано". Что конкретно требует от социальных работников Петравича и почему считает вводимые функции обоснованными — читать ниже.

Также министр благосостояния сообщила, что пока она не видит необходимости введения в стране чрезвычайной ситуации, которая критическим образом подорвет благосостояние жителей и ударит по предприятиям.

Объявят ли чрезвычайную ситуацию в Латвии?



Я в этом не так уж уверена — единства в этом мнении (среди министров) не было. В пятницу, скорей всего, я не поддержу ЧС, но надо смотреть, что будет происходить с заболеваемостью — пойдут ли показатели в рост. На сегодня (интервью бралось в среду) ситуация довольно стабильна, в связи с чем, по моему разумению, оснований для провозглашения чрезвычайной ситуации пока нет.

Также я пока не поддерживаю дополнительных ограничений — для экономики очень важно, чтобы предприятия могли работать. Многие из них только начали восстанавливаться, второй удар часть из них не переживет. Уровень безработицы, который достиг пика в июле, потихоньку стал падать и достиг 7,6% — в этом смысле ситуация достаточно хорошая. Регистрируется много новых вакансий. Поэтому решение о ЧС должно быть очень продуманным, ведь надо будет платить работникам пособие по простою, а предприятиям все равно придется оплачивать аренду, налог на недвижимость, отопление зимой…

По моему мнению, ограничения могут быть жестче в чисто развлекательных учреждениях, наподобие баров, где употребляют алкоголь. Но очень важно сохранить работу школ, чтобы хотя бы 1-6-е классы могли посещать занятия очно. Если закроем школы и детсады, а родители не смогут пойти на работу, — надо искать инструменты поддержки того, чтобы родители могли оставаться дома: присматривать за детьми и помогать им учиться.

Как помогут жителям Латвии в случае ЧС?