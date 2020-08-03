Три сестры. Десять спектаклей. По два человека. Через два метра. Четыре действия. Два языка — латышский и русский, которые затейливым кружевом сплелись в один, не нарушив ни законов страны, ни чувства гармонии. Спектакль "Три сестры" Владислава Наставшева в арт-пространстве Hanzas Perons дал надежду на другую жизнь — невообразимо прекрасную, изумительную, которая случится, может, через двести, триста лет, когда умные и образованные люди станут большинством, а если и не станут — искусственный интеллект всем в помощь.

Три особенности, которые сразу выносят эту постановку в категорию нерядовых.

Театр во время пандемии. Зрительный зал, выстроенный в ритме шахматного поля с клеткой два на два метра, в пересечении — два зрителя. Настойчивые оповещения о том, что толпиться можно только с членами своего домохозяйства, в которое автоматически записывается и твой сосед по социальной клетке (с 1 августа введены послабления — ширина клетки в метр). И личный опыт доказывает, что четыре с половиной часа совместных переживаний роднят сильнее иного сожительства.

Театр не в театре. Пространство Hanzas Perons — недавно реконструированное здание склада Рижской товарной станции, памятник Золотого века Риги и последнее прощай от канувшего в лету банка ABLV. Ощущение от пребывания в таком помещении — как в постапокалиптическом фильме "Сквозь снег" Пон Чжун Хо, где поезд мчит вне времени и пространства, унося в неизвестность избранных пассажиров и туманные надежды на спасение…

Театр Наставшева. На счету режиссера — почти все театральные площадки Латвии (и не только), куда Влад вписывал свои, узнаваемые с трех нот мотивы и правила игры. Пожалуй, самое точное слово, которым можно обозначить пространство Наставшева, придумано более века назад Антоном Павловичем Чеховым — мерехлюндия. Звучит смешно, но, по сути — грустно. Как определил понятие сам Чехов, это когда "нервы подгуляли и одолела вас психическая полуболезнь". Просмеявшись над ироничными нюансами и комичными мизансценами, на спектаклях Наставшева часто выть хочется. Как это сделала актриса Мария Линарте, исполнившая роль собачки в наставшевской постановке "Озеро надежды замерзло" (Новый Рижский театр) — провыла гимн Латвии так, что у зрителей мурашки по коже побежали.