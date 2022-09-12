Латвийский бунт. Учительская забастовка в стране невыученных уроков

Сентябрьская забастовка педагогов была анонсирована давно — и подготовка страны к ней сама по себе превратилась в многосерийный триллер. Чем ближе роковая дата, тем выше напряжение: среда, 7 сентября — последняя встреча профсоюза с министром образования; понедельник, 12-е — крайний срок подачи заявки на забастовку… Минутная готовность… Ключ на старт… И — девятнадцатого — пуск! Конечно, разлитый в СМИ саспенс играет на руку профсоюзу работников образования с неблагозвучной для русского уха аббревиатурой LIZDA, помогает ему давить на правительство. Но понятны и объективные причины, почему событие имеет такой резонанс.

Во-первых, оно может коснуться любого, у кого есть дети дошкольного и школьного возраста. Во-вторых, ситуация в образовании действительно аховая, о чем знают все. В-третьих, масштабные забастовки для наших сонных краев — редкость. Несмотря на давние и острые кризисы почти во всех сферах, связанных с благополучием, здоровьем и просвещением широких и небогатых слоев населения, бороться за свои права в Латвии как-то не принято.

Ну не любят здесь это дело: протестовать, бузить, создавать стачкомы и драться на демонстрациях с полицией. Ни русские не любят, ни латыши. Идет ли речь о защите национального достоинства или о том, чтобы не остаться без порток и куска хлеба в попытке оплатить коммунальные счета. Чем жестче вызов, чем откровенней власть унижает меньшинство или плюет на проблемы подавляющего большинства, тем очевидней неготовность общества (всего или части) объединяться и противодействовать. Абсолютно показателен в этом смысле нынешний год с массовым сносом памятников, изничтожением того, что оставалось от русских школ, инфляцией, стабильно зашкалившей за "очко" (21%), стоимостью мегаватт-часа, скачущей с 40 евро до 280 (спросите у жителей Кекавы)… список можно продолжать на всю длину этой колонки. Никогда за последние лет двадцать у такого количества жителей страны не было такого количества реальных поводов для недовольства властью — и никогда за тот же период главные правящие партии не чувствовали себя так уверенно перед выборами.

В наших экономических проблемах виновата Россия? Кризис всеевропейский? Другим тоже сейчас нелегко? Действительно, нелегко. Вот, чехи, например, такие же бывшие строители социализма, посмотрели такими же большими глазами на ценники и коммунальные квитанции — да и вышли в начале сентября на Вацлавскую площадь в Праге. Возмущаться инфляцией и ценами на энергоносители. Антиправительственная демонстрация собрала 70 тысяч человек. Сколько народу выходит возмущаться на рижские площади? Нисколько.