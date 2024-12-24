Pēterbaznīca-158
Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI
За исключением башен церквей в Старой Риге, облик Риги значительно изменился за столетия, и эти изменения происходят до сих пор — XXI век создал новые силуэты, которых не было в предыдущие сто лет.

Замок света

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