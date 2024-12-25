Для большинства предметов одежды очевидно, что их следует стирать после нескольких носок. Но джинсы обычно вызывают намного больше разногласий. Некоторые даже утверждают, что их нельзя стирать вообще.
Впрочем, Берг до сих пор не использует стиральную машинку для стирки джинсов: "Настоящие поклонники джинсов, люди, которые действительно любят свою джинсовую одежду, скажут вам, что никогда не следует класть джинсы в стиральную машину. Поэтому я так и поступаю".
Но испачканными джинсы Берг тоже не оставляет.
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