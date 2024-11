Матча стала набрала популярность в 2020 году, а затем превратилась в глобальный феномен. The Guardian пишет, что этот бум связан с общим ростом популярности азиатской культуры и кухни, от десерта мочи до бабл-ти и корейских корн-догов.

"По данным Matchaoutlet, хотя матча была добавлена в международное меню напитков Starbucks примерно в 2005 году, особую популярность она приобрела только в 2020 году. Пост в Instagram кинозвезды Гвинет Пэлтроу считается первым толчком к взрывному росту популярности подслащенного порошка матча в США. "new dreamy discovery to warm up a wintry day", — подписала она фотографию, на которой держала в руках зеленоватый напиток.