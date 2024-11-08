Матча латте сегодня можно найти практически во всех кафе. И вам не нужно задаваться вопросом, почему — в последние годы напиток стал популярной заменой кофе. И хотя чай матча зародился в Японии, он уже успел добраться до Европы и Америки. Для многих он является заменой кофе, потому что содержит кофеин, который помогает сохранять бодрость в течение дня. Но у него есть и другие преимущества, делающие его более здоровой альтернативой кофе.

Подслащенный порошок матча жители Японии и Китая впервые стали использовать более тысячи лет назад. Считается, что впервые его вырастили буддийские монахи, а затем привезли в Японию, откуда он и начал распространяться. Буддийские монахи использовали чайный порошок, чтобы помочь себе сконцентрироваться во время медитации, поэтому приготовление матча традиционно было ритуальным.

Согласно сайту Deepocean Roastery, матча — это мелко измельченный порошок из специально обработанных листьев зеленого чая, который имеет горьковатый, землистый вкус и не всем он нравится. Однако, когда порошок заваривают и пьют с молоком, вкус становится гораздо мягче, и напиток превращается в "матча латте".

Матча стала набрала популярность в 2020 году, а затем превратилась в глобальный феномен. The Guardian пишет, что этот бум связан с общим ростом популярности азиатской культуры и кухни, от десерта мочи до бабл-ти и корейских корн-догов.

Но следует признать, что взрывная популярность напитка также обусловлена социальными сетями. И в этом виноваты не только технологии и компания Starbucks, но и различные полезные свойства чая.

"По данным Matchaoutlet, хотя матча была добавлена в международное меню напитков Starbucks примерно в 2005 году, особую популярность она приобрела только в 2020 году. Пост в Instagram кинозвезды Гвинет Пэлтроу считается первым толчком к взрывному росту популярности подслащенного порошка матча в США. "new dreamy discovery to warm up a wintry day", — подписала она фотографию, на которой держала в руках зеленоватый напиток.

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