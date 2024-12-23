Когда зимой в дом проникает запах мандаринов, кажется, что праздничный сезон уже не за горами. Иногда покупные мандарины оказываются кислыми, но есть два простых способа сделать их сладкими.

Первый способ — это метод изменения температуры воды. Для начала возьмите две глубокие миски. Наполните одну из них теплой водой, но не кипятком, примерно 40 градусов. В другую миску налейте холодную воду. Поместите мандарины в миску с теплой водой и оставьте их там на десять минут. Через 10 минут переложите мандарины в миску с холодной водой и оставьте их там на пять минут. Перепад температуры заставит кислоту в мякоти разрушиться, и мандарины станут слаще.

Если вы не хотите использовать этот метод или хотите получить более быстрое решение, отличной альтернативой станет микроволновая печь. Возьмите мандарины и сделайте несколько небольших надрезов на кожуре ножом или проткните кожуру вилкой. Поместите мандарины в микроволновую печь на 30 секунд. Через 30 секунд выньте мандарины из микроволновки и дайте им немного остыть. Не перегревайте мандарины.

Оба этих способа просты, быстры и эффективны. Независимо от того, что вы выберете — воду или микроволновую печь, мандарины станут слаще.

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