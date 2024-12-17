После годичного перерыва Латвия вернулась в ежегодный список лучших кухонь мира кулинарного справочника Taste Atlas, заняв 79-ю строчку. В прошлом году пользователи справочника отнесли нашу кухню к наименее вкусным в Европе, а скландраусис так и вообще вошел в топ-5 худших блюд мировой кухни.

В рейтинге участвуют 100 различных национальных кухонь, и, к удивлению многих, в этом году победителем стала Греция, сместив Италию, которая побеждала в рейтинге на протяжении многих лет, на второе место. Третье место в голосовании заняла мексиканская кухня, где путешественникам особенно рекомендуется попробовать кесабиррию или тако с острой говядиной и сыром, а также жареные помидоры с соусом чили, креветки в соусе чипотле и ваниль из региона Чинантла.

В Италии неаполитанская пицца остается фаворитом среди путешественников, а в Греции гурманы обязательно должны попробовать фисташки из Эгины, финики из Лакона, оливки из Каламаты, апельсины с Крита и пюре из желтого гороха с Санторини.

Топ-10 национальных кухонь в 2024 году:

Греция Италия Мексика Испания Португалия Турция Индонезия Франция Япония Китай

Литва заняла в рейтинге 39-е место, а эстонская кухня в этом году в список не попала. Латвия в этом году заняла 79-е место в рейтинге, особо отмечеными оказались сырники, творожные сырки, драники, пирожки и кислосладкий хлеб.

Рейтинг лучших кухонь мира, составленный Taste Atlas, основан на более чем 270 000 оценок блюд и более чем 80 000 оценок продуктов питания, усредненных по 50 блюдам и продуктам каждой страны, получившим наивысшую оценку. Если две (или более) страны имеют одинаковые оценки, то "балл" блюда оказывается выше в рейтинге. Смотрите все графики на сайте Taste Atlas.

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