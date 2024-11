Кто же все-таки придумал дубайский шоколад?

История дубайского шоколада началась в 2021 году, когда 39-летняя британо-египетская предпринимательница Сара Хамуд, живя в Дубае, решила создать нечто новое и беспрецедентное. Вдохновленная вкусовыми изменениями во время беременности, она захотела создать десерт, который был бы чем-то большим, чем просто шоколадная плитка — "нечто среднее между шоколадом и десертом". Так возникла идея уникального лакомства, которое Хамуд разработала вместе с филиппинским шеф-поваром Ноэлем Омамалиной и предложила в своем домашнем "магазине" Fix Dessert Chocolatier. Продукт назывался "Can't Get Knafeh of It", название было предложено мужем Хамуд и отсылало к десерту катаифи.