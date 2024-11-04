Есть одна вещь, которая стала особенно известна в последнее время. Это дубайский шоколад. Для одних он — "чистое счастье", другие считают его чрезмерно сладким и непростительно дорогим. Что же делает этот шоколад настолько особенным, что люди готовы платить до 50 долларов за крошечный кусочек? Популярность этого шоколада вызвала бурю как за рубежом, где покупатели выстраиваются в длинные очереди, чтобы заполучить его, так и в Латвии, где цены варьируются от 7 до 30 евро за плитку. Что отличает этот шоколад от других, в чем его секрет? И как приготовить его дома самостоятельно?

Кто же все-таки придумал дубайский шоколад?

История дубайского шоколада началась в 2021 году, когда 39-летняя британо-египетская предпринимательница Сара Хамуд, живя в Дубае, решила создать нечто новое и беспрецедентное. Вдохновленная вкусовыми изменениями во время беременности, она захотела создать десерт, который был бы чем-то большим, чем просто шоколадная плитка — "нечто среднее между шоколадом и десертом". Так возникла идея уникального лакомства, которое Хамуд разработала вместе с филиппинским шеф-поваром Ноэлем Омамалиной и предложила в своем домашнем "магазине" Fix Dessert Chocolatier. Продукт назывался "Can't Get Knafeh of It", название было предложено мужем Хамуд и отсылало к десерту катаифи.

Хотя первые дни компании уже были многообещающими, ситуация резко изменилась в 2023 году, когда тиктокер из Дубая Мария Вехер опубликовала видео с дегустацией шоколада. К настоящему времени видео набрало более 93 миллионов просмотров на платформе TikTok. Шоколад молниеносно стал интернет-сенсацией. Действительно, видео вызвало ажиотаж в социальных сетях: пользователи и инфлюэнсеры активно делились своими реакциями и впечатлениями от десерта, что способствовало росту популярности шоколада. Теперь люди также делятся своими рецептами, дегустируют и оценивают творения других. Но мало кто пробовал настоящий дубайский шоколад!

Согласно Türkiye Today, Хамуд описывает глобальный энтузиазм по поводу своего творения как "нереальный". Если поначалу магазин получал заказы несколько раз в день, то теперь он обрабатывает сотни заказов. "Я никогда не думала, что этот шоколад станет мировым вкусом", — говорит Хамуд, добавляя, что сейчас она получает сообщения и видео от людей из Канады, Аргентины и Румынии: "Это безумие!".

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