Пока те жители нашей страны, у которых есть свободные деньги, пытаются купить очередную квартиру для сдачи в аренду или небольшой загородный дом для отдыха в пределах страны, мировой рынок недвижимости тоже лихорадит. Литовский Delfi решил собрать в одном месте более-менее актуальную информацию о том, что творится на рынке недвижимости в мире и где выгоднее покупать жилье.

Сложившаяся в последние несколько лет в мире ситуация с Covid-19 и усилившаяся тенденция работать из дома привела к тому, что многие люди задумались о покупке недвижимости, даже если ранее это не входило в список их приоритетов. Неожиданно большой спрос породил недостаток подходящих объектов и создал вакуум, который оказалось не так просто заполнить. В результате в мире значительно выросли цены на недвижимость (в среднем на 19,9%), но будет ли это продолжаться вечно?

В странах Балтии стоимость жилья также скакнула вверх, особенно с учетом роста цен на строительные материалы, рабочую силу, землю и коммунальные услуги. И несмотря на то, что растут не только расходы, но и доходы, для многих купить дом, не перегружая собственный бюджет, все еще практически невозможно. Поэтому всегда есть соблазн поискать жилье за рубежом. Но как обстоят дела за границей?

Очевидно, что в странах Балтии вектор цен на жилье очень похож. Средняя цена квартир в Эстонии в 2021 году выросла на 9% в Таллине и на 11,9% в остальной части страны. В Латвии подъем ниже, но выше разница между столицей, приморской и остальными частями страны. Поэтому найти что-то подходящее для себя в соседних странах становится все менее и менее привлекательным – так, например, в Паланге цены на недвижимость в 2021 году выросли более, чем на 40%.

Но давайте посмотрим на цены на дома и квартиры в стране, которая является главным ориентиром для цен на недвижимость во всем мире. Эта сфера в США чувствительна к внутренним и внешним кризисам, и чаще всего изменения в ней ощущает практически весь мир. Типичный дом в США в настоящее время стоит 365 000 долларов. И хотя эта сумма высока не только для жителей Балтии, но и для самих американцев, большинство домов, выставляемых на продажу по такой цене, ждут нового хозяина не дольше недели.