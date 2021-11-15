Дом-музей семьи А.И. Морозова, с которого берет свое начало купеческая династия текстильных промышленников, расположен в 60 километрах от Москвы в Ногинске. Историческая усадьба была отреставрирована и теперь в ней можно увидеть один весьма необычный объект — деревянную ванну.

Историческая справка: одноэтажный частный дом с подвалом и мансардой, построенный для богатого текстильного промышленника Арсения Морозова в XX веке, является типичным образцом так называемого московского модернизма и был построен талантливым архитектором Александром Кузнецовым, который использовал оригинальные инженерные решения. В советское время здесь были и детский сад, и дом культуры, но в 2016 году началась масштабная реконструкция, в процессе которой мастера строго придерживались исторической достоверности, уделяя особенное внимание системам освещения, вентиляции и отопления.s.

Неизвестно, была ли здесь изначально деревянная ванна, но директор музея решил, что такая мебель идеально впишется в интерьер дома. Ванну изготовила компания "Барель" из города Ногинска в Московской области. "Барель" специализируется на производстве различных деревянных предметов. "Дом и Сад" поговорил со специалистами, чтобы узнать больше об этой необычной ванне.

"Идея установить в музее деревянную ванну принадлежит директору. Он приезжал к нам на завод и увидел уже готовую деревянную ванну. Ему показалось, что такое эстетичное решение идеально впишется в экспозицию музея, создав атмосферу достатка дореволюционной семьи. Сдержанная, элегантная, красивая, но в то же время приятная и уютная. Такая ванна — настоящая статусная вещь для людей с именем в обществе", — рассказывает глава компании Игорь Долга.

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