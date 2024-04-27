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Спецрейсы Кришьяниса Кариньша, “зарплаты в конвертах", попытки фальсифицировать итоги выборов - список скандалов, которые сотрясают самую влиятельную партию Латвии весной 2024 года, впечатляет. Портал Delfi попытался ответить на ключевые вопросы: что происходит, почему у "Единства" наступила черная полоса и чем это чревато? 

Объясните коротко: что вообще происходит?

Для начала - напомним фабулы основных скандалов, в которых сейчас фигурирует "Единство". Главных сюжета - три.

"Спецрейсы Кариньша". В 2021-2023 годах премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш летал в командировки не бизнес-классом на регулярных рейсах, как это принято у политиков в Латвии, а спецрейсами. Оплачивалось это из средств госбюджета или средств ЕС. Кариньш в итоге "налетал" на более чем 220 тысяч госбюджетных евро, причем далеко не всегда тяга к комфорту была оправдана интенсивностью рабочего графика. Сначала его "полоскала" оппозиция, но затем Кариньш, который к тому моменту был министром иностранных дел, стал "камнем на шее" у своей же партии. В конце марта он объявил об отставке. "Единство", убрав Кариньша из правительства, как бы продемонстрировало обществу "работу над ошибками". Но это все же не помогло остановить лавину новых скандалов. 

"Зарплаты в конвертах". Параллельно с эпопеей "air-Кариньш" появился еще один сюжет. Бывший глава партбюро "Единства" Нормундс Орлеанс сообщил масс-медиа, что партия платила своим сотрудникам "зарплаты в конвертах". Распорядителем этого процесса якобы был бывший генсек "Единства" Артис Кампарс. Речь шла о событиях, происходивших несколько лет назад - примерно с 2017 года. 24 апреля Орлеанс выдал новую порцию информации: он обвинил в получении "посылки" (якобы так в партии называли "зарплаты в конвертах") - Иеву Зибергу,  руководителя бюро нынешнего премьер-министра Эвики Силини. Добавил Орлеанс и подробностей о "нравах" в "Единстве": якобы бизнесменов принуждали бесплатно организовывать вечеринки для партийцев - на проведении такой поствыборной тусовки настаивал через Кампарса, например, Кариньш. А еще "Единство" якобы вынуждало предпринимателей оказывать партии бесплатные услуги. Одна из таких компаний, SOAAR, параллельно получала госзаказы.

"Вмешательство в выборы в 2014 году". Ренарс Каджулис, совладелец IT-компании SOAAR, которая предоставляла технологические решения подсчета голосов Центральной избирательной комиссии, обвинил Артиса Кампарса в том, что тот фактически требовал фальсифицировать итоги выборов в Сейм в 2014 году в пользу Солвиты Аболтини. Каджулис заявил об этом в эфире программы "Kas notiek Latvijā?" телеканала LTV. Тогда Аболтиня "опустилась" в списке из-за того, что тысячи избирателей вычеркнули ее имя из бюллетеней - и не получила мандат депутата Сейма. Однако позже проблема была решена: депутат Сейма Янис Юнкурс отказался от мандата, фактически уступив место в Сейме Аболтине. 

“Новое Единство” платило зарплаты в конвертах? Это вообще как?

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