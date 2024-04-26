Прошедший сегодня в Томске суд постановил, что рижский рэпер Платина - гражданин Латвии Роберт Плаудис - 27 апреля может покинуть Россию. Он был арестован 19 апреля во время концерта — суд присудил штраф и выдворение из страны за несоблюдение правил въезда. Посольство Латвии подключилось к процессу возвращения Платины на родину. Порталу Delfi сообщили, что билет на самолет из России в Латвию куплен на 27 апреля.

"Ребята, не волнуйтесь, скоро все будет хорошо… скоро вернусь домой в Латвию", — написал Платина в своем телеграм-канале 25 апреля. Это был его первый пост после ареста. Там же поклонников призывают закупить майки российского тура Платины 2024-го года за 4000 рублей... Тур должен был закончиться 24 ноября в Москве и 1 декабря в Санкт-Петербурге.

Задержание музыканта состоялось 19 апреля на концерте в томском клубе Face, где Роберт также праздновал свой день рождения. Во время выступления рэпера на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Платину задержали и увезли из клуба. Как отметило издание Flow, во время оперативного мероприятия зрители кричали "Дай менту на лапу" (это строчка из трека Платины "Бассок").

Вскоре Плаудиса отпустили, составив протоколы об административных нарушениях по статьям о несоблюдении правил въезда в РФ, незаконной трудовой деятельности, отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также о пропаганде наркотиков. Позднее появились сообщения, что Платину оставили в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Томской области на ночь и назначили штраф 4 тысячи рублей.

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