Ровно 100 лет, в 1920-м году, в Латвии начался настоящий расцвет жизни на хуторах. Крестьяне, которые до сих пор работали на земле помещиков, получили возможность построить свою жизнь - и этот процесс во многом сформировал не только современный ландшафт страны, но и многие аспекты ее культуры. Как были устроены первые хутора? Как жили люди, которые их возводили?

Эта статья - часть цикла "100 лет аграрной реформе в Латвии" (на латышском языке).

Мечта о своей земле

Доктор исторических наук Мартиньш Куплайс встретил нас рано утром у ворот Латвийского этнографического музея под открытым небом – представители музея порекомендовали его в качестве эксперта, обладающего обширными знаниями. Даже незнающему человеку он может объяснить простым языком, как было устроено так называемое новохозяйство. И не только объяснить, но и показать – на территории музея находятся различные строения, которые позволяют получить всестороннее представление о традиционном старинном латышском хуторе.

"После обретения независимости в 1918 году была поставлена цель предоставить земельные участки всем, кто хотел бы этого и мог бы их возделывать. В то время две трети земли принадлежали поместьям, и только треть находилась в руках крестьян. Поэтому в 1920 году был разработан закон о земельной реформе, который предполагал раздать всю помещичью землю людям. Самим поместьям оставили по 50 гектаров", – начинает рассказ Мартиньш Куплайс. Когда все помещичьи земли и леса оказались в Земельном фонде, было определено несколько групп людей, которым эти земли предоставляли. Среди них – кавалеры Военного ордена Лачплесиса, военные инвалиды и близкие погибших, а также крестьяне-безземельцы. Те, у кого был клочок земли, могли претендовать на расширение своих владений. Обычно хутор занимал не больше 18-22 гектаров, чтобы землю могли возделывать члены одной семьи.

Со стороны государства поддержка была значительной – крестьянам даже помогали со стройматериалами. Так как почти все земли, ранее принадлежавшие поместьям, теперь находились в руках государства, древесину продавали за треть от реальной стоимости или дешевле. "Как указано в источниках, существовало 50 тысяч или даже 75 тысяч новохозяйств. Я все же придерживаюсь мнения, что их было 45 тысяч, потому что были и дома, которые получили землю путем перекройки. Это, по-моему, и повлияло на большее число", – полагает историк.

Бесплатно в то время земельные участки не выделяли – нужно было заплатить символическую сумму: от 10 до 20 латов за гектар, и отдать их нужно было в течение 40 лет. Но если кто-нибудь продавал хозяйство, то в ближайшие десять лет на землю претендовать не мог.

"Вдумайся, – говорит Мартиньш нашему фотографу Карлису. – У тебя жена, маленький ребенок и лошадь. Ты получил 18 гектаров земли – несколько гектаров пахотной земли, уголок леса и пастбище. Лучшее место для постройки дома – возвышенность, но она поросла лесом. Что делать? Тогда ты покупаешь плуг и с семьей вспахиваешь землю". Первое лето новоиспеченные землевладельцы жили в землянках и шалашах, но дом возводили быстро – примерно за год.