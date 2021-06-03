Нередко при покупке недвижимости встает необходимость масштабного ремонта. Одно из решений — обратиться в банк за ипотечным кредитом, но в таком случае необходимо будет разработать смету. DELFI рассказывает, что в нее включить и каких ошибок следует избегать.

Марис Опинцанс, руководитель Центра консультации частных лиц банка SEB, подчеркивает, что прежде всего нужно понять, необходим ли вам кредит и есть ли возможность его получить. По словам Яниса Мурниекса, руководителя дирекции обслуживания частных лиц Citadele, при составлении сметы необходимо продумать бюджет ремонта, так как использовать можно материалы различного класса: "Поэтому каждый может ремонтировать свое жилье, ориентируясь на приемлемую для себя сумму. Чтобы определить максимальный бюджет ремонта, следует понять, необходим ли косметический или более серьезный ремонт, который предполагает демонтаж и перестройку".