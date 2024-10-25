"Понятно, что платежи вырастут. Но многое зависит от того, где расположены эти квартиры - в Риге или в каком-то другом городе", - заявила в передаче Spried ar Delfi заместитель госсекретаря Министерства юстиции Анда Смилтена. Она объяснила, почему к случаям законных прав землепользования, ранее известных как "принудительная аренда", будет применяться новая универсальная кадастровая стоимость. Она вступит в силу 1 января 2025 года. Смилтена признала, что платежи, несомненно, увеличатся - такова суть решения Конституционного суда о том, что баланс до сих пор не был справедливым в отношении землевладельцев, которые имеют право получать больше.

"Исторически сложилась ситуация, что есть часть людей, которые владеют квартирами или домами, и часть людей, которые владеют землей под домами. Законодатель пытался урегулировать справедливую плату, которую владельцы квартир в принудительном порядке должны платить владельцам земли под их домами, - объясняет Смилтена. Было несколько решений Конституционного суда по этому вопросу. Пытались найти наиболее верный и точный баланс между этими двумя частными лицами".

В одном из последних решений Конституционного суда говорилось, что на сегодня, с учетом факта, что кадастровая стоимость не меняется уже более 12 лет, суммы, которые владельцы зданий платят землевладельцам, фактически не компенсирует им отягощение. Ведь они не могут использовать свою землю, и к тому же иногда им приходится гоняться за злостными неплательщиками.

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