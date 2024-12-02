На прошлой неделе широкий резонанс в социальной сети Х и на Telegram-каналах вызвали посты руководителя Латвийского объединения многодетных семей Элины Трейи о том, что Латвия тратит 44 евро в день на питание соискателей убежища. Это сообщение частично верно — в Центре размещения задержанных иностранцев Daugavpils Государственная пограничная служба (ГПО) действительно кормит клиентов по ресторанным ценам, немного ниже затраты в таком же центре Mucenieki, а в подчиненных Управлению гражданства и миграции (PMLP) центрах для соискателей убежища в Лиепне и Муцениеки клиентам выдаются продовольственные пакеты, а еду они готовят своими силами.
"Может быть, в кризисные моменты семьям с детьми лучше обращаться в центры размещения просителей убежища?" - пишет Трейя в Х, дополняя свой пост скриншотом, на котором показана выписка из прошлогодней закупки услуг общественного питания для этих центров сроком на два года.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv