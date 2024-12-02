На прошлой неделе широкий резонанс в социальной сети Х и на Telegram-каналах вызвали посты руководителя Латвийского объединения многодетных семей Элины Трейи о том, что Латвия тратит 44 евро в день на питание соискателей убежища. Это сообщение частично верно — в Центре размещения задержанных иностранцев Daugavpils Государственная пограничная служба (ГПО) действительно кормит клиентов по ресторанным ценам, немного ниже затраты в таком же центре Mucenieki, а в подчиненных Управлению гражданства и миграции (PMLP) центрах для соискателей убежища в Лиепне и Муцениеки клиентам выдаются продовольственные пакеты, а еду они готовят своими силами.