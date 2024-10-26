"Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - такое заявление Владимир Путин сделал в четверг по итогам XVI саммита БРИКС, прошедшего на этой неделе в Казани.
Выглядел Путин при этом довольно раздраженно. И есть от чего. Саммит БРИКС, прошедший с такой помпой в центре России, не принес ему ничего, кроме разочарования. Альтернативную систему международных платежей страны БРИКС не создали. Призвали к завершению конфликта в Украине. Поддержали мировой порядок во главе с ООН. И никаких коммерческих сделок с Россией не заключили.
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