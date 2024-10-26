"Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - такое заявление Владимир Путин сделал в четверг по итогам XVI саммита БРИКС, прошедшего на этой неделе в Казани.