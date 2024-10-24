Ситуацию в российской экономике можно сравнить с пожаром в торфянике. На глубине полыхает вовсю, но на поверхности огня не видно, считают опрошенные Delfi экономисты. Инфляция выходит из под контроля, Фонд национального благосостояния к следующему году может быть почти полностью исчерпан. В бюджете заложены рекордные расходы на оборону, но с учетом инфляции он будет меньше прошлогоднего. Власти поднимают налоги, но денег им все равно не хватает.

"Никто не знает, какова в России инфляция вообще, - говорит Delfi Николай Кульбака, российский экономический аналитик, бывший доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), - проблема в очень сильном разбросе данных по регионам и отраслям экономики. Но инфляция, которую наблюдают люди в магазинах, сильно будоражит общество".

Пушки вместо масла

По данным проекта ФБК "Цены сегодня", с начала года в два раза подорожал картофель, примерно на 30% - хлеб и молоко . Закупочные цены на сливочное масло в среднем по России выросли на треть. Ситуация ухудшается и тем, что цены по стране растут неравномерно. Так, в Петербурге, по данным торговых сетей, масло за год подорожало на 70%. Дорожает даже водка.

16 октября вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов написал министру экономразвития Максиму Решетникову письмо с просьбой ввести госрегулирование цен на масло. По закону власти имеют право ограничивать цены на 24 продуктовые позиции сроком на 90 дней. В ответ министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила , что регулирования цен не будет.

С 1 июля в России примерно на 10% были повышены тарифы на жилищно-коммунальные расходы. Больше всего, на 23%, выросла цена на газ. В следующем году они поднимутся еще на 12%.

Согласно опросам, которые ежемесячно проводит российский ЦБ, в сентябре 48% участников одного из опросов заявили , что цены выросли "очень сильно", еще 36% сочли, что они выросли "умеренно". По итогам другого опроса, "наблюдаемая инфляция" составляла 14,4%.

Росстат утверждает, что годовая инфляция в сентябре оставалась на уровне 8,63%, в два раза выше прогноза ЦБ на начало года (4,3-4,8%). ЦБ надеется , что к концу года она упадет до 7%. Оценки российского ЦБ и Росстата вызывают сомнения у западных экономистов.

ЦБ потерял контроль

В начале октября шведский Институт конъюнктуры опубликовал доклад о состоянии российской экономики. Шведские экономисты усомнились в профпригодности сотрудников ЦБ.

Особенно их удивило решения ЦБ на этом фоне поднять ключевую ставку 31 июля до 18%, а 13 сентября - до 19%. "Разрыв в два раза между официальной инфляцией и ключевой ставкой совершенно фантастический, - говорит Delfi Иикка Корхонен, директор Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

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