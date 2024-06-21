В четверг завершилось азиатско-тихоокеанское турне Владимира Путина. Российский лидер съездил в Северную Корею и Вьетнам. С северокорейским лидером Путин даже подписал оборонительное соглашение. Этот визит Владимира Путина может привести к ухудшению отношений России с ведущими странами региона - Китаем и Японией.

Свое турне Путин начал с визита в Северную Корею (КНДР). Это его второй визит в эту страну. Первый состоялся еще в 2000-м году. Отношения между коммунистической монархией семьи Кимов и путинским режимом никогда не были теплыми и улучшились лишь с началом российского вторжения в Украину. Москве срочно понадобились артиллерийские снаряды больших калибров, которые российская промышленность оказалась неспособна производить в необходимых количествах.

Как сообщил в прошлую пятницу агентству Bloomberg министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, с осени 2023 года КНДР отправила в Россию более пяти миллионов артиллерийских снарядов. Кроме того, Ким Чон Ын таже передал России несколько десятков баллистических ракет. Их применение по инфраструктуре Украины было зафиксировано в феврале этого года.

По данным таиландской газеты The Nation, Россия расплатилась с Северной Кореей скотом, пшеницей (всего 1 270 тонн) и кукурузой (1 тысяча тонн) и нефтепродуктами (165 000 бареллей), в нарушение международных санкций. Следом, в марте этого года Россия наложила вето на решение Совета безопасности ООН продлить финансирование специальной группы экспертов, следящих за исполнением санкций против Северной Кореи. Китай тогда воздержался.

Разворот над Пхеньяном

В ходе нынешнего визита стороны пошли еще дальше и подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Россия и КНДР фактически восстановили оборонительный договор 1961 года, заключенный еще с СССР и до сих пор не действовавший. В новом договоре сказано: если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется таким образом в состоянии войны, то другая немедленно окажет военную и иную помощь "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".

Фактически это означает, что Россия и КНДР в случае нападения на одну из них, могут применить ядерное оружие.

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