Политзаключенные в российских тюрьмах лишены любых прав и за любое желание могут быть наказаны физическим или психологическим насилием, рассказал в программе Delfi TV Kāpēc Нариман Джелялов, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, арестованный российскими властями в 2021 году и приговоренный к 17 годам лишения свободы. В июне этого года его освободили в результате обмена заключенными, а на этой неделе он находится в Риге на саммите Крымской платформы.

"Система психологическая, физическая, которая существует в тюрьме, она уже сама по себе направлена на то, чтобы сломать волю человека, его стремление остаться свободным, остаться самим собой. Это для всех, однако для политических заключенных это имеет другое значение, потому что человек не совершал преступления, - говорит Джелялов.- Он никого не убил, ни у кого не забрал имущество, не насиловал, не грабил, однако оказался в этом месте и вынужден, к сожалению, претерпевать все те неприятности, которые в тюрьме существуют, абсолютно ни за что. И это не каждый способен выдержать, я своими глазами видел, как многие ребята просто проваливаются в некое отчаяние, и я, и другие более стойкие старались их вытянуть оттуда, потому что политзаключенным дают очень много лет тюрьмы, и нужно, чтобы они имели силы и цель продержаться эту дистанцию".