Жители Вецмилгрависа получили штрафы за парковку у своего дома. Для многих это стало сюрпризом. Жители недоумевают, почему о появлении новых знаков никто не предупредил. В Рижской думе говорят, что предупреждали и что Вецмилгравис - не единственный столичный район, где появились изменения дорожного движения. Delfi разбирался, зачем нужны эти знаки и когда их уберут (спойлер - никогда).

Где можно найти эту информацию? В какой момент полиция начинает выписывать штрафы? В каких случаях жителей предупреждают о знаках, а когда нет? И что будет, если человек припарковался и уехал в отпуск? Этими вопросами читательница Delfi Полина и ее муж задались слишком поздно - сперва поплатившись за незнание новых правил.

Супружеская пара припарковались на улице Домбровска на выходных, а потом машина понадобилась лишь в среду. Подходят к ней, а там - "горчичник" на 40 евро. И это далеко не единственное место в Риге. Да и не в Риге тоже.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !