Не каждый потратит свои выходные на несколькочасовую поездку из Риги в Мадону, чтобы посвятить время загородному дому. Каспарс Блигзна и Линда Ванага решили оставить автобусные поездки в прошлом и переехать в загородный дом Gabaliņi, который называют воплощением своей мечты об оазисе спокойствия.

С Каспарсом и Линдой очно мы не встречались, вместо этого вышли на связь друг с другом с помощью Zoom. Я сижу в своей рижской квартире, а они — во дворе загородного дома, на фоне — зеленая трава, пруд и высокие деревья. Стоит красивый и солнечный день, во время нашего разговора щебечут птицы.

Старые дома — настоящие жемчужины

Каспарс и Линда занимаются тем, что вдыхают вторую жизнь в заброшенные загородные дома и подыскивают им владельцев. "Многие владельцы не видят потенциала загородных домов, но мы оживляем их, подчеркиваем их красоту. Нередко эти дома зарастают кустами", — говорит Линда. Они вместе с Каспарсом и другими помощниками преобразуют дома до неузнаваемости, красиво обустраивают, освежают и окружающую среду. У каждого свои обязательства — Каспарс отвечает за хозяйственную часть, выполняет физически тяжелые работы, Линда общается с владельцами и находит дома, а Межа Эва занимается декором. "После этого люди смотрят на эти дома и говорят, что они — настоящие жемчужины", — с гордостью замечает Линда.

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