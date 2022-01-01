Уже этой осенью Ferratum соберет самых смелых – в Латвию прибудут пилоты ралли-кросса со всего мира, чтобы сразиться за титул лучшего в чемпионате Ferratum World RX. В этом году участники Ferratum World RX впервые смогут помериться силами и на электроавтомобилях – а это существенно изменит привычное звучание таких соревнований. Рев “железа”, скорость, динамика, смелость и неисчислимое количество поклонников по всему миру — все это характерно не только автоспорту, но и самому революционному и актуальному на сегодняшний день жанру электронной музыки — техно.



Участники Ferratum Challenge 2022 — латвийские исполнители электронной музыки Ксения (Ksenia Kamikaza) и Артем, выступающий под псевдонимом Cursal. Они попробуют создать техно-шедевр, используя только звуки спортивных автомобилей.



В рамках #FerratumChallenge оба участника получат набор записанных заранее звуков автомобилей – шум двигателя и шин, стук дверей и багажника, звуки дворников и других элементов интерьера и экстерьера спортивных машин. В свою очередь, музыкантам предстоит сложить музыкальную композицию из этих, казалось бы, “немузыкальных” звуков, доказав — искусство есть во всем, главное — увидеть и услышать его.



Сегодня Ferratum проведет читателей Delfi за кулисы творческого процесса — а музыканты расскажут о себе и своем пути, о творчестве и коммерции, о работе и хобби, — и о других своих ежедневных вызовах, которые наверняка знакомы многим, вне зависимости от рода деятельности.



А у кого из них получится справиться лучше с брошенным вызовом — решать читателям Delfi.