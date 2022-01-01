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Техно-поезд, участие в Burning Man и “осторожная” латвийская аудитория: история латвийской продюсера и диджея Ksenia Kamikaza

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От кассет из 90-х до сотрудничества с американским лейблом — техно-музыкант Cursal из Латвии
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Уже этой осенью Ferratum соберет самых смелых – в Латвию прибудут пилоты ралли-кросса со всего мира, чтобы сразиться за титул лучшего в чемпионате Ferratum World RX. В этом году участники Ferratum World RX впервые смогут помериться силами и на электроавтомобилях – а это существенно изменит привычное звучание таких соревнований. Рев “железа”, скорость, динамика, смелость и неисчислимое количество поклонников по всему миру — все это характерно не только автоспорту, но и самому революционному и актуальному на сегодняшний день жанру электронной музыки — техно.

Участники Ferratum Challenge 2022 — латвийские исполнители электронной музыки Ксения (Ksenia Kamikaza) и Артем, выступающий под псевдонимом Cursal. Они попробуют создать техно-шедевр, используя только звуки спортивных автомобилей.

В рамках #FerratumChallenge оба участника получат набор записанных заранее звуков автомобилей – шум двигателя и шин, стук дверей и багажника, звуки дворников и других элементов интерьера и экстерьера спортивных машин. В свою очередь, музыкантам предстоит сложить музыкальную композицию из этих, казалось бы, “немузыкальных” звуков, доказав — искусство есть во всем, главное — увидеть и услышать его.

Сегодня Ferratum проведет читателей Delfi за кулисы творческого процесса — а музыканты расскажут о себе и своем пути, о творчестве и коммерции, о работе и хобби, — и о других своих ежедневных вызовах, которые наверняка знакомы многим, вне зависимости от рода деятельности.

А у кого из них получится справиться лучше с брошенным вызовом — решать читателям Delfi.
Над проектом “Ferratum Challange”: работали: MATCH digital agency (содержание), MATCH digital agency (фото, видео), Наталия Шиндикова, Инга Чуэвска (дизайн), Олафс Озолинш (разработка), Кристине Мелне (редакторы), Ерикс Раджелис, Марта Цируле (руководитель проекта), Клинта Расмане (эксперт по медиакоммуникациям).
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