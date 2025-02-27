С днем рождения, Анне Вески! Как обычная девочка из провинции стала одной из женщин века в Эстонии

Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых популярных артисток Эстонии. В честь этого события издание Maaleht опубликовало большое интервью, которое в конце 2024 года взял у Анны ее старый школьный друг Маргус Микомяги.
Анне стала более категоричной, чем та девушка из Рапла. Ее повелениям и желаниям противостоять невозможно.
Собираясь уходить, говорю, что один ее приказ я так и не исполнил — не надел тапочки. Анне смеется: ох уж эти мужчины!
Смотри, как ты научилась приручать мужчин. Я пришел поговорить о тебе, но вместо этого говорю о себе уже минут десять.
Мы очень давно не виделись. Мне же нужно знать, чем ты занимался все это время.
Да, ты спросила, как у меня дела, но я восхищаюсь тем, чего добилась ты. Я прочитал твое, так сказать, резюме.
"Прочитал". То есть ты не знал, чем я занимаюсь?
Ну, знал, конечно, но... Я удивлен тем, как ты провела конец года. Выступлений, как у молодой артистки.
У нас очень хорошо распределена рабочая нагрузка. Я решила выступать каждую пятницу-субботу. Да, иногда, мне приходится петь и по четвергам, но больше работы я не беру. Я берегу себя и не пою после 12 часов ночи. Не выступаю в ночных клубах, хотя, конечно, предлагают. Нужно уважать себя и публику, чтобы все вовремя ложились спать.
Почему ты не разрешаешь фотографировать себя в домашней обстановке?
У артистки должен быть образ артистки.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv