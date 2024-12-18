Символика цвета имеет огромное влияние. Благодаря маркетинговым кампаниям и спросу в Интернете определенный цвет может стать культурным феноменом. Например, так было с Brat Green, который продвигала певица Charli XCX, или с зеленым акцентом в кампании вице-президента США Камалы Харрис. И, конечно, нельзя забывать об одержимости розовым цветом, которую в прошлом году принес фильм "Барби".

Тем, кто не поддается соблазнам шика и рационально подходит к созданию праздничных нарядов, надевая то, что уже есть в гардеробе, пригодится эта подборка цветов. Тенденции сезона осень-зима 2024 показывают, что теплые и классические осенние оттенки - от бордового до шоколадно-коричневого - особенно актуальны для праздничного сезона. Новинка - пастельные оттенки и желтый цвет масла - добавят легкости и элегантности.

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