Рождество — это сверкающие елки, венки, подарки и уродливый рождественский свитер, который плотно закрепился в праздничной культуре. Этот наивный предмет одежды часто используется в качестве дозы иронии.
В то время как одни готовятся к Рождеству с элегантностью, другие с удовольствием надевают самые уродливые свитера, которые только могут найти. Их ни с чем не спутаешь: вязаные, в традиционных праздничных цветах — красном, белом и зеленом — и как минимум с одним характерным мотивом: снеговиком, оленем или елкой. В дополнение к этим элементам особенно ценятся колокольчики, банты или даже лампочки. Чем больше украшений, тем лучше!
Лиза Донофрио, профессор Нью-Йоркского технологического института моды, отмечает в журнале The Pioneer Woman, что с рождественским свитером почти невозможно ошибиться, будь он покупной или самодельный. "Его можно украсить бантиками, колокольчиками или чем-то красочным. Эта традиция не о совершенстве — она о гротеске и веселье", — объясняет она.
Как появились рождественские свитера
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