В то время как одни готовятся к Рождеству с элегантностью, другие с удовольствием надевают самые уродливые свитера, которые только могут найти. Их ни с чем не спутаешь: вязаные, в традиционных праздничных цветах — красном, белом и зеленом — и как минимум с одним характерным мотивом: снеговиком, оленем или елкой. В дополнение к этим элементам особенно ценятся колокольчики, банты или даже лампочки. Чем больше украшений, тем лучше!