Сезон рождественских корпоративов в самом разгаре. Даже если нет возможности организовать большую праздничную вечеринку, в большинстве учреждений все равно проводятся небольшие посиделки. Что нужно учитывать, отправляясь на корпоратив? Журнал Anne & Stiil собрал несколько правил, о которых стоит помнить.