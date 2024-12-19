Последний год в моде на прически был отмечен спокойной роскошью, неприхотливостью в уходе и отсылками к прошлым десятилетиям. Но что ждет нас в 2025 году? Профессиональные стилисты рассказали Real Simple, какие тенденции с мире причесок набирают популярность и что будет актуально в новом году.

Теплые тона

Теплые тона, не требующие особого ухода, уже были в тренде, и в ближайшее время это не изменится. "Специалисты по наращиванию волос заметили, что клиенты стали выбирать теплые тона, поскольку они требуют меньше ухода и придают более естественный вид", — объясняет эксперт по волосам и основательница Remi Cachet Виктория Линч. Кремовые теплые тона помогают свести уход к минимуму.

Слои на длинных волосах

Длинные волосы со слоями выглядят роскошно и гламурно, но за ними удивительно легко ухаживать. "Слои добавляют нужное количество текстуры, чтобы ваши волосы выглядели естественно и здорово, когда отрастут, — говорит парикмахер из Нью-Йорка Мари Нино. — Чтобы создать прическу с длинными слоями, попросите своего стилиста сделать мягкие, обрамляющие лицо слои и сдержанную внутреннюю текстуру для естественного движения". Уложите прическу с помощью легкого текстурирующего спрея, чтобы придать ей легкость и послушность.

Современный французский боб

Короткие волосы возвращаются в моду, и главную роль в этом играет современный французский боб. "Это гладкая стрижка длиной до подбородка с мягкими слоями или легкой текстурой, которая обрамляет лицо. Французский боб в тренде, потому что в нем прослеживается вневременная изысканность с современной изюминкой, идеально подходящая для тех, кто ищет свежий, уверенный стиль, — отмечает знаменитый парикмахер и владелица Renaissance Salon+Spa Дженнифер Кораб. — Это минималистский подход к прическе, который не жертвует индивидуальностью. Мой совет: сосредоточьтесь на точности стрижки, чтобы добиться четкой формы".

Локоны с челкой-шторкой

В 2025 году в тренде простота. Один из способов упростить прическу — принять свою естественную текстуру волос. Например, локоны с челкой-шторкой. "Эта прическа сочетает в себе мягкие распущенные локоны и челку-шторку для создания игривого, но элегантного образа. Она объединяет ретро-объем и современную, удобную для ношения текстуру, — говорит Кораб. — Универсальность этой прически позволяет использовать ее для волос разного типа и любой длины".

Для создания локонов она рекомендует использовать плойку диаметром 2,5 сантиметра. Уложите челку с помощью круглой щетки и фена, а в завершение нанесите текстурирующий спрей для придания объема.

Цвет драгоценных камней

В 2025 году ожидается возвращение ярких фантазийных цветов, а во главе списка — яркие оттенки драгоценных камней: изумрудно-зеленый, сапфировый и синий. "Эти смелые, насыщенные оттенки создают роскошный, эффектный образ, который придает волосам глубину и объем. Они идеально подходят для клиентов, желающих заявить о себе и отойти от более приглушенных оттенков, — говорит парикмахер из Нью-Йорка Мари Нино. — Чтобы добиться ярких тонов, волосы должны быть предварительно осветлены до светлого и ровного блонда. Эти смелые оттенки быстро тускнеют, поэтому для сохранения их насыщенности и блеска необходимо регулярно наносить на волосы защищающий цвет шампунь и мыть их холодной водой".

Эффект мокрых волос

Гладкие, скульптурные укладки с сияющим блеском, которые вызывают элегантность и драматизм. "Такая прическа набирает обороты благодаря своей универсальности, идеально подходящей как для повседневных мероприятий, так и для вечерних выходов и красных дорожек. Это уверенное, смелое заявление, которое требует минимальных усилий, но производит большое впечатление", — говорит Кораб. Чтобы воссоздать этот образ самостоятельно, она советует использовать легкий гель или крем для укладки с усиливающими блеск свойствами, чтобы пригладить волосы. Расчешите пряди, чтобы придать им блеск, и зафиксируйте укладку лаком для волос сильной фиксации.

Короткая естественная длина

2025 год стал годом более короткой длины волос, которую легче поддерживать и укладывать. "Короткая естественная длина — это новый тренд", — говорит эксперт по волосам Виктория Линч. Это может означать, что придется отрезать всю длину, если концы волос повреждены, чтобы освежить прическу, или выбрать укороченные наращенные волосы в противовес ультрадлинным вариантам, которые были популярны раньше. "Важно помнить, что наращивание — это не только для длинных волос, ведь в коротких стрижках можно использовать наращивание для заполнения редких участков", — говорит специалист.

Бикси вулфкат

Когда несколько лет назад в моду вошла стрижка вулфкат (Wolf Cut), казалось, что это ненадолго. Но нет, стрижка останется модной и в 2025 году, а вариация бикси набирает обороты.

"Бикси вулфкат — это беззаботность, в которой короткая объемная форма бикси сочетается с текстурированными слоями вулфкат, — говорит Нино. — В ней чувствуется тренд just-woke-up-like-this ("только что проснулся"), но при этом она свежа и полна движения". Это идеальная стрижка для тех, кто хочет создать дерзкий, игривый и яркий стиль без лишних усилий.

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