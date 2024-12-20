В Рождество в Риге запланированы различные мероприятия и концерты в церквях и концертных залах.

Концерты в Домском соборе

В Домском соборе пройдет несколько концертов. 20 декабря в 19.00 состоится Рождественский концерт хора мальчиков с дирижером Мартиньшем Клишансом, саксофонистом Айгаром Рауманисом и органистом Айгаром Рейнисом. 21 декабря в 19.00 состоится органный концерт с участием Яниса Пельше, Илзе Барло, Айи Зиньгите и Лиги Деюс.

22 декабря в 19.00 пройдет концерт Ar Ziemassvētku dziesmām, в котором примут участие Элина Шимкус, Вестардс Шимкус, Янис Калниньш и Айгар Рейнис, хор Jasmīnas и смешанный хор Vēja balss.

25 декабря в 19.00 состоится концерт Ar zvanu skaņām с участием ансамбля колоколов Primus, Монты Мартинсоне и Ларисы Царьковой.

Билеты на все концерты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.

Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Рождественские концерты в Ave Sol

В серии адвент-концертов Gadalaiku krāsas. Ziemas gaismēnas в концертном зале Ave Sol 20 декабря в 19.00 выступит женский камерный хор Cantus, ансамбль кокле Cantata, перкуссионист Эрик Миезис и саксофонист Клав Вушканс, а 21 декабря в 17.00 смешанный хор Salve с Айей Зиньгите за органом.

Вход на концерт бесплатный.

Даниил Булаев и Агнесе Эглиня на фестивале "Европейское Рождество"

На фестивале Eiropas Ziemassvētki ("Европейское Рождество") 20 декабря в концертном зале Spīķeri выступят с праздничной программой Даниил Булаев и пианистка Агнесе Эглиня. Прозвучит музыка Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Антона Веберна, Арнольда Шёнберга, Фрица Крейслера и Густава Малера.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.

Fоtо: Publicitātes foto

Мероприятия в квартале улицы Таллинас, культурном центре Kaņepes и парках

Рождественские утренники с Илоной Багеле и Вайрисом Нартисом. 23 декабря с 11.00 до 11.35 артисты выступят в Рижском зоопарке, с 13.00 до 13.35 — в парке Зиемиельблазма, 24 декабря с 11.00 до 11.35 — в Болдерае на улице Стурманю и с 13.00 до 13.35 — в парке Аркадия.

21 декабря в 15.00 в Зиедоньдарзсе выступит диксиленд Sunny Groove Dixie, который предложит традиционные зимние мелодии, новые аранжировки и неожиданные сюрпризы.

В течение трех дней и ночей праздники будут отмечаться и в культурном центре Kaņepes, где 20 декабря с 19.00 состоится программа Svētku ziema с сольным концертом пианиста и композитора Рудольфа Мацатса, группой Jakob Noiman Festival Band и огненным представлением в 22.00 от архитектора и художника огненных шоу Кристапса Кроллса. После 23.00 начнется специально подобранный диджей-сет с мелодиями латвийских музыкантов.

Fоtо: LETA

21 декабря в 16.00 выступят музыканты хора Латвийского радио и их коллеги под руководством Карлиса Рутенталса. 22 декабря с 12.00 пройдет мастер-класс по приготовлению праздничных блюд и глазированию пряников для детей. С 15.00 до 16.00 с концертом выступит виолончелист Паулс Эрикс Скуиньш.

22 декабря с 15.00 до 16.00 в квартале Таллинас состоится концертная программа Klusā pārraide с участием смешанного хора Maska.

Благотворительная акция Eņģeļi pār Latviju на Ратушной площади

22 декабря, в четвертый день Адвента, в 19.30 на Ратушной площади состоится ежегодный благотворительный концерт Eņģeļi pār Latviju, цель которого — помочь более чем 312 детям по всей Латвии сделать первые шаги, сказать первые слова, поступить в школу или получить помощь в чрезвычайных ситуациях.

На концерте выступят популярные группы и музыканты — Донс, rolands čе, Ральфс Эйландс, Kautkaili, Chris Noah, Интар Бусулис и семья — Эмилия, Эстере и Лаурис, а также Sudden Lights и другие. Пожертвования можно делать сайтах Eņģeļi pār Latviju и Фонда детской больницы, а также в ящиках для пожертвований Jysk и Rimi.

Рождественский сад в Торнакалнсе и концерт в Иманте

22, 25 и 26 декабря в Торнякалнской церкви с 12.45 до 16.00 можно посетить Рождественский сад и мероприятие 12 svētās naktis ("12 святых ночей"), принять участие в творческой мастерской, сфотографироваться в фотоуголке и полакомиться угощениями и закусками. На территории будут представлены инсталляции и объекты, стилизованные ясли Иисуса, навес с мастер-классами и другими мероприятиями для семей с детьми, молодежи, пожилых людей, места для костров, 12 светящихся стендов для размышлений, место для добрых мыслей и благодарности, еловый парк и так далее.

В Рождество с 13.00 до 16.00 состоится концерт под открытым небом, на котором выступят вокальная группа Knīpas un knauķi, Паула Дундере, Кристапс Ванадзиньш, Анастасия Василенко, группа My Radiant U и другие. Территория подходит и для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Все мероприятия бесплатны.

Fоtо: Publicitātes foto

27 декабря в 19.00 в культурном центре "Иманта" хор Muklājs выступит с братьями Петраускис и баритоном Янисом Апейнисом. На концерте прозвучат как новые произведения, так и традиционные рождественские мелодии. Приглашения можно получить в кассах Biļešu paradīze.

Молодежный хор Kamēr... приглашает на благотворительный концерт

В субботу, 21 декабря, в 17.30 молодежный хор Kamēr... и художественный руководитель Юргис Цабулис приглашают на ежегодный рождественский благотворительный концерт в церкви Св. Марии Магдалины.

В концерте прозвучат традиционные латышские и зарубежные рождественские песни, "Диатоническая кантата" Яниса Лусенса на стихи Леонида Брейкшиса и гимн Георга Фридриха Генделя "Садок-Священник". К хору присоединятся органистка Дигна Маркуле и скрипачка Агнесе Канниня.

Бесплатные приглашения на концерт можно получить в церкви с 9 декабря.

Концерты молодежного хора Balsis в Англиканской церкви

22 и 23 декабря в 20.00 и 25 декабря в 11.00 в Англиканской церкви состоятся традиционные рождественские концерты молодежного хора Balsis.

В концертах примут участие хор Balsis, художественный руководитель Инт Тетеровскис, дирижер Дафне Йонане, солистка Виктория Майоре, пианист и солист Янис Озолиньш, арфистка Элизабете Гулбе, струнный ансамбль EVVEntus, хор Латвийской ассоциации глухих, руководитель Бригита Лазда, органист и солист Рудольфс Матисс Стикутс, сурдопереводчик Элза Вейсмане.

На концерте будут пряники, испеченные участниками хора, а также горячие напитки. Билеты на концерты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.

Fоtо: Publicitātes foto

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