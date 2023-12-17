В Рижском русском театре им. М.Чехова в один день случились две рождественские премьеры — театрализованный концерт "Новогодняя акция!" в постановке Сергея Голомазова и моноспектакль Михаила Ширяева "Как поймать Санту?". Оба отметились великим рождественским переполохом. И на оба билетов почти нет (рекомендуют ловить - на сайте иногда появляются один-два в день).

Про нашумевшую историю с предъявлением альтернативных прав на авторство постановки "Как поймать Санту?" портал Delfi писал раньше. Читать здесь.

Премьера спектакля "Новогодняя акция!" тоже пошла не совсем по плану. Вместо заявленных семи вечера театрализованный концерт стартовал почти в восемь. По очень уважительной причине.

Фото: Vadims Kožins

Терпение публики стимулировал вовремя материализовавшийся в фойе Дед Мороз, который позировал у елочки со всеми желающими, да и стойка с дегустацией напитков была востребована как никогда. Долгожданный третий звонок был встречен более, чем тепло.

Фото: Vadims Kožins

Сюжет "Новогодней акции" закручен вокруг предрождественских походов по супермаркетам - чего там только не случается. В репертуаре традиционно поющего и танцующего коллектива Театр Чехова и примкнувшего к программе Xора Рижского дворца школьников "Accolada" смешались песни разных народов разных времен и обстоятельств: от "Зима-холода" Андрея Губина до "Така як ти" Святослава Вакарчука (эту песню исполнил присоединившийся к труппе украинский актер Вадим Николайчук).

Фото: Vadims Kožins

Песни из советской комедии "Чародеи" - "Главное, чтобы костюмчик сидел" и "Три белых коня" - продолжили хиты на латышском, французском, итальянском и английском.



Пламенный мотор всего действа Максим Бусел переодевался и перевоплощался буквально на лету — стремительно меняя куртку фигуриста на фрак вальсирующего, бархатное трико грабителя на ослепительно блестящий смокинг Кена. В такт ему скользила между образами гутаперчивой грабительницы и неотразимой Барби Юлия Бернгард. Роль суровой охранницы спела джазовая певица Эвилена Протектор, которая последнее время плотно сотрудничает с Театром.

Фото: Vadims Kožins

Эстафету поколений с достоинством переняли Татьяна Лукашенкова и Галина Российская.

Фото: Vadims Kožins

Кульминацию шопинга изобразила Вероника Плотникова, устроив настоящее торнадо из бумажных пакетов с покупками. Она же напару с Буселом открыла зрителям ночной мир чувств уставших от предпраздничной суеты манекенов.

Фото: Vadims Kožins

Похоже, незакрытых гештальтов по части ностальгии не осталось ни у одного зрителя. Живая музыка, зайчики, белочки, мальчики, девочки и олени, олени, олени… Чего только не найдешь под рождественской елкой Рижского русского театра им. М.Чехова, если поискать. И все костюмчики сидят, как влитые.

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