Про нашумевшую историю с предъявлением альтернативных прав на авторство постановки "Как поймать Санту?" портал Delfi писал раньше. Читать здесь.
Премьера спектакля "Новогодняя акция!" тоже пошла не совсем по плану. Вместо заявленных семи вечера театрализованный концерт стартовал почти в восемь. По очень уважительной причине.
Пламенный мотор всего действа Максим Бусел переодевался и перевоплощался буквально на лету — стремительно меняя куртку фигуриста на фрак вальсирующего, бархатное трико грабителя на ослепительно блестящий смокинг Кена. В такт ему скользила между образами гутаперчивой грабительницы и неотразимой Барби Юлия Бернгард. Роль суровой охранницы спела джазовая певица Эвилена Протектор, которая последнее время плотно сотрудничает с Театром.
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