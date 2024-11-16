Как часто у вас появляется желание сыграть в любимую компьютерную игрушку? Каждый день? Раз в неделю? Пару раз в месяц? Время от времени эта мысль посещает даже мою голову, обычно занятую множеством других вещей. Чаще всего такое желание возникает в момент выпуска долгожданного продолжения любимой игрушки или появления на рынке чего-то выдающегося, во что непременно хочется сыграть самому. Но есть проблема.

Расстраиваться раньше времени – не вариант. Во-первых, потому что зачем отказывать себе в том, что очень хочется сделать? А, во-вторых, потому что выход есть и он не предусматривает больших трат. В некоторых случаях можно даже вообще ничего не покупать, кроме, разумеется, самой игры. За нее таки придется заплатить.

Но о чем идет речь? Давайте на минутку вернемся на пять лет назад, в 2019 год, когда Google произвел на игровом рынке настоящий фурор, представив облачный сервис Stadia. Сервис должен был произвести революцию в мире гейминга и позволить всем желающим поиграть в видеоигры не покупая консоль или мощный компьютер. Достаточно было оформить подписку на сервис и иметь подключение к интернету.

Это вызвало некоторое замешательство среди участников игрового рынка, поскольку на их территорию вторгался большой, серьезный конкурент, который при помощи своего сервиса мог значительно повлиять на распределение прибыли от продажи видеоигр. Чтобы избежать этого, компании вроде Microsoft и NVIDIA бросились разрабатывать свои облачные аналоги. Так на игровом рынке появилось достаточное количество сервисов, которые все делали одно и то же – позволяли запускать видеоигры без мощных компьютеров или консолей.

Однако в сентябре 2022 года Google прекратила работу Stadia. Можно долго гадать, что конкретно стало причиной закрытия платформы, сам же Google заявил, что проект "не завоевал той популярности среди пользователей", на которую рассчитывала компания.

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