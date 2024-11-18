Сколько бы ни проводилось различных обследований, причину плохого самочувствия найти не удается. Члены семьи и друзья в бессилии опускают руки, потому что не могут помочь. Так выглядит история о психологическом расстройстве – ипохондрии. Человек действительно страдает, но боль обусловлена его психологическими проблемами, но он этого не осознает или просто отрицает.

Петерис Залитис, психиатр и руководитель психотерапевтической клиники Яниса Залитиса, объясняет: "Это психическое состояние, невроз — у человека есть боль или выражен какой-то симптом, но даже после всех обследований его не могут убедить, что это не соматическое, а психическое заболевание. Этот человек ищет причину того, что с ним может произойти или уже произошло. Он продолжает ходить по врачам и искать причину". Но даже когда что-то найдено и наступает затишье, это, по словам Залитиса, не точка и не конец: "Сомнения возвращаются, и разрешение ситуации может стать дополнительными мучениями. В какой-то момент человек вроде бы успокаивается, но потом все начинается заново".

Врач поясняет, что синдром Мюнхгаузена — это похожее расстройство (подробнее читайте здесь), но разница в том, что при синдроме Мюнхгаузена человек сам придумал, что у него есть какое-то заболевание: "Он уже знает, что не так, и патологически пытается поддерживать эту картину болезни".

Граница между повышенным беспокойством и ипохондрией

Залитис приводит пример из стоматологии: обычно, если у человека болит зуб, он идет к стоматологу, ему вырывают зуб, боль проходит и все заканчивается, то ипохондрик не успокаивается после проведенных анализов и назначенного лечения. "Человек, у которого возникают такие мысли, имеет довольно кошмарное представление о том, что у него может быть. Он убежден, что врачи не в состоянии обнаружить недуг, он не находит ответа, несмотря на многочисленные и многократные обследования".

Чаще всего речь идет о заболеваниях сердца, желудочно-кишечного тракта, половых органов и головного мозга. И здесь определенную роль играют физиологические процессы и нарушение регуляции вегетативной нервной системы. Пониженный уровень серотонина в организме снижает болевой порог, поэтому ипохондрик воспринимает незначительную боль как очень сильную, либо определенные участки мозга у него более чувствительны, и эта информация интерпретируется неверно.

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