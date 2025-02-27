В таблетках, с маслом, продуктами или от солнца? Как эффективнее всего получать витамин D

Не секрет, что организм людей, живущих в наших широтах, не испытывает излишка витамина D. Часто на приеме врачи спрашивают пациентов: "Вы принимаете витамин D?". А иногда этот вопрос сопровождается советом рекомендовать его всем своим друзьям и близким. Но как выбрать и принимать этот необходимый витамин?

Дефицит витамина D в организме может быть связан с недостаточным поступлением его с пищей, а также с нарушением всасывания в кишечнике, избыточным весом, ожирением и рядом хронических заболеваний. В группе повышенного риска находятся беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди, работники с посменным графиком, офисные сотрудники, длительно находящиеся в медицинских учреждениях пациенты, а также люди с ограниченной подвижностью. Поэтому рекомендуется дополнительно принимать витамин D в виде медикаментов или пищевых добавок.

Нам всем необходимо его принимать?

Зачем он нужен?

Какую форму выбрать?

Как и когда его лучше принимать?

Возможные риски?

На что обращать внимание при покупке?

Витамин D накапливается в печени и, в отличие от витамина C, который не задерживается в организме, его можно не принимать ежедневно.

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