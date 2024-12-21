suns, dāvana, Ziemassvētki
Fоtо: Shutterstock
Некоторые поверья имеют понятное происхождение и смысл: одни обещают процветание и деньги, другие — здоровье. Но иногда совсем непонятно, как они появились и в чем их смысл и Рождество не исключение. Мы спросили экспертов в разных областях, какие рациональные причины они видят в рождественских верованиях латышей и как они могут быть применимы в XXI веке.


Почему на Рождество нужно надевать новую одежду? Эксперт моды и художник Бруно Бирманис комментирует это поверье.

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