Некоторые поверья имеют понятное происхождение и смысл: одни обещают процветание и деньги, другие — здоровье. Но иногда совсем непонятно, как они появились и в чем их смысл и Рождество не исключение. Мы спросили экспертов в разных областях, какие рациональные причины они видят в рождественских верованиях латышей и как они могут быть применимы в XXI веке.



Почему на Рождество нужно надевать новую одежду? Эксперт моды и художник Бруно Бирманис комментирует это поверье.

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