ФОТО. Для тех, кто Библию не читал: Алвис Херманис поставил в ЛНО оперу "Саломея"

В Латвийской Национальной опере состоялась премьера новой постановки режиссера Алвиса Херманиса – оперы Рихарда Штрауса "Саломея". Режиссер перенес драму, созданную Оскаром Уайльдом на основе библейского сюжета о Иоанне Крестителе и принцессе Саломее, в 2030 год. Безумная история, в которую теперь вовлечен и искусственный интеллект, разворачивается у подножия Стены Плача в Иерусалиме.

История оперы "Саломея" началась в самом начале XX века. Ее премьера состоялась в 1905 году в Дрездене, Германия, однако особо значимой считается постановка 1906 года в Граце, Австрия. В зале тогда присутствовали выдающиеся музыканты Густав Малер, Джакомо Пуччини, Арнольд Шенберг. По легенде, на спектакле якобы присутствовал и 17-летний Адольф Гитлер (этот факт часто упоминается, но не имеет надежного подтверждения).