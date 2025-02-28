Кто получит "Оскар" и кто его действительно заслуживает: подробный прогноз

Кто заберет домой главные награды в это воскресенье, и какой фильм станет триумфатором в номинации "Лучший фильм" в одном из самых непредсказуемых Оскаров за последнее время? Свои прогнозы публикует Euronews.

Прогнозировать победителей премии "Оскар" в этом году – задача не из легких. В отличие от прошлых лет – особенно от триумфального шествия "Оппенгеймера" в 2024 году – в 97-й церемонии вручения Золотых статуэток нет очевидных фаворитов.

Лидеры гонки менялись, скандалы в соцсетях и политические потрясения вносили свои коррективы, и, хотя этот год богат на сильные номинации, нельзя не отметить, что нынешний сезон наград стал одним из самых непредсказуемых за последнее время.

Но это даже делает его интереснее. Ведь лучше наблюдать за напряженной борьбой в главных номинациях до самого объявления победителей, чем просто ставить галочки напротив очевидных фаворитов.

Прогноз разделен на три категории: "Должен победить" (заслуживает победу больше всех), "Может победить" (неожиданный, но возможный триумфатор) и "Победит" (прогнозируемый победитель).

Лучший фильм

Это самая интригующая номинация вечера – и так и должно быть. В отличие от прошлого года, когда победа "Оппенгеймера" была практически предрешена, гонка за "Лучший фильм" в этом сезоне превратилась в настоящую игру без очевидного фаворита. На протяжении всего сезона лидеры сменяли друг друга, и теперь исход премии остается непредсказуемым, как никогда.

На ранних этапах сезона наград казалось, что борьба развернется между музыкальным триллером "Эмилия Перес" Жака Одиара, исследующим темы картелей и трансгендерности, и эпической драмой "Бруталист" Брэйди Корбета, безжалостно препарирующей американскую мечту. Оба фильма разделили победу на "Золотом глобусе", и хотя "Эмилия Перес" долгое время оставалась фаворитом – не в последнюю очередь благодаря рекордным 13 номинациям на "Оскар" – ситуация кардинально изменилась после скандала в соцсетях, который подорвал шансы фильма.

Таким образом, гонка за главный приз снова открыта. Несмотря на непростую репутацию, "Бруталист" продолжает оставаться весомым претендентом на победу, однако внезапный всплеск интереса к папскому триллеру "Конклав" делает его серьезным соперником.

Кого можно сразу исключить из борьбы? Вероятнее всего, "Злая: Сказка о ведьме Запада" – популярный, но слишком легковесный выбор. Также вряд ли стоит рассчитывать на "Дюну: Часть вторая" и "Мальчишки из "Никеля" – несмотря на мощную драматургию, последний фильм не сумел добиться успеха на других ключевых церемониях наград.

"Я все еще здесь" может стать темной лошадкой, но у него больше шансов в категории "Лучший международный фильм". Что касается "Субстанции", одного из самых смелых фильмов в списке, Академия вряд ли рискнет отдать "Оскар" столь эксцентричному хоррору – традиционно этот жанр остается недооцененным.

Таким образом, основная борьба развернется между байопиком о Бобе Дилане "Полностью неизвестный" (безопасный выбор), "Конклавом" (массовый фаворит), "Бруталистом" (скандальный, но амбициозный проект) и "Анорой". И хотя "Бруталист" достоин победы своей масштабностью, а "Конклав" может стать компромиссным вариантом, мы ставим на "Анору".

Фильм Шона Бейкера, современная интерпретация "Красотки", рассказывающая о секс-работнице, противостоящей российским олигархам, недавно завоевал награды профессиональных гильдий режиссеров, продюсеров и критиков – а это надежные индикаторы успеха на "Оскаре". К тому же его сюжет, в котором история "из грязи в князи" резко оборачивается вспять, удачно сочетает комедию, напряженный триллер и неожиданную драму. Именно этот фильм способен объединить голоса большинства членов а в этом хаотичном и непредсказуемом году.

Кто победит: "Анора"

Кто может победить: "Конклав"

Кто должен победить: "Бруталист"

Лучший режиссер

Хочется, чтобы победа досталась Корали Фаржа, однако в реальности гонка развернулась между Брэйди Корбетом и Шоном Бейкером – особенно после того, как "Эмилия Перес" потеряла фаворитские позиции. Если бы этого не случилось, Жак Одиар мог бы стать лучшей надеждой Франции на "Оскар" после Фаржа.

На первый взгляд, Корбет проделал огромную работу, создавая масштабного "Бруталиста" – его режиссерское мастерство впечатляет. Однако все указывает на то, что эта награда Шона Бейкера. За последние годы он зарекомендовал себя как один из самых захватывающих режиссеров современного кино, и теперь настало его время.

Кто бы ни победил, стоит отметить: впервые с 1997 года в категории "Лучший режиссер" представлены исключительно дебютанты премии. Это радует.

Кто победит: Шон Бейкер

Кто может победить: Брэйди Корбет

Кто должен победить: Корали Фаржа

Лучшая мужская роль

Эта категория сводится к противостоянию двух актеров – Эдриена Броуди и Тимоти Шаламе.

Броуди уже завоевал "Золотой глобус", Critics Choice и BAFTA, но неожиданная победа Шаламе на премии Гильдии киноактеров (SAG) внесла интригу в исход голосования. Кажется, что именно он набирает решающий импульс в последние дни перед церемонией. Возможно, слишком поздно, но нельзя отрицать, что "Боб Дилан: Полностью неизвестный" – куда более академичное кино по сравнению с мрачным и непростым "Бруталистом".

Академия всегда благосклонна к байопикам: Гэри Олдман в роли Черчилля, Рами Малек в образе Фредди Меркьюри, Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд, Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере"…

Это не значит, что Шаламе не заслужил номинацию. Он, по слухам, потратил пять лет, чтобы научиться играть на гитаре и воссоздать голос Боба Дилана. Впрочем, его игра – единственное действительно яркое пятно в посредственном, снятом по шаблону фильме.

Тем не менее, Броуди явно более достоин награды за свою мощную роль выжившего в Холокосте Ласло Тота. Второй "Оскар" (первый он получил за "Пианиста") был бы справедливым признанием его таланта. Но ощущение, что Академия готовит сенсацию и отдаст награду Шаламе.

К тому же, если Тимоти победит, он побьет рекорд самого молодого лауреата в этой категории, который пока принадлежит… Эдриену Броуди. В 2003 году он получил "Оскар" в 29 лет – и Шаламе обойдет его всего на несколько месяцев.

Как бы то ни было, остается лишь сожалеть, что выдающаяся работа Дэниела Крейга в "Квире" так и не была отмечена номинацией.

Кто победит: Тимоти Шаламе

Кто может победить: Эдриен Броуди

Кто должен победить: Эдриен Броуди

Лучшая женская роль

Эта категория предсказуема. Хотя номинация сводится к борьбе между Деми Мур, Майки Мэдисон и Фернандой Торрес, сомнений в победе Мур практически нет – ее работа в "Субстанции" просто не оставляет шансов конкуренткам.

Академия никогда не была большим поклонником фильмов ужасов или их вариаций, но история героини Мур, Элизабет Спаркл, отчаянно пытающейся сохранить востребованность в жестоком мире Голливуда, получилась яркой, мощной и бесстрашной. Это подтверждают и результаты сезона наград – актриса забрала "Золотой глобус", Critics Choice и SAG. Кроме того, Голливуд любит эффектные возвращения. Эта роль стала для Мур новой вехой в карьере и, спустя 40 лет в индустрии, принесла ей заслуженное признание.

И хотя Майки Мэдисон и Фернанда Торрес безусловно достойны награды, этот вечер, похоже, принадлежит Деми Мур.

Кто победит: Деми Мур

Кто может победить: Фернанда Торрес

Кто должен победить: Деми Мур

Лучшая мужская роль второго плана

Здесь все предельно ясно: это победа Кирана Калкина. Он был фаворитом на протяжении всего сезона. Его роль беспечного, но глубоко травмированного Бенджи в "Настоящей боли" – одновременно смешная и трогательная – принесла ему все возможные награды-предвестники.

Жаль, что Гай Пирс не получит статуэтку, ведь "Бруталист" во многом держится на тандеме Эдриена Броуди и Пирса, исполнившего роль антагониста. Однако нет никаких признаков того, что кто-то сможет обойти Калкина в этой гонке.

Кто победит: Киран Калкин

Кто может победить: Гай Пирс

Кто должен победить: Гай Пирс

Лучшая женская роль второго плана

Несмотря на скандал вокруг "Эмилии Перес", Зои Салдана кажется несокрушимым фаворитом на победу. Ее роль поющей и танцующей адвокатессы, которая помогает мексиканскому наркобарону (Карла София Гаскон) совершить трансгендерный переход и исчезнуть, принесла ей все ключевые награды сезона. В отличие от главной звезды фильма, никакие споры не затронули Салдану, и победы на BAFTA и SAG только укрепили ее позиции.

Единственная реальная соперница – Изабелла Росселлини из "Конклава", но, несмотря на мощный эффект, который она производит, ее экранное время ограничено восемью минутами. В этом свете Салдана выглядит более достойной победительницей.

Отдельное упоминание заслуживает Онжаню Эллис-Тейлор, чья душераздирающая роль в "Мальчишках из "Никеля" достойна была номинации.

Кто победит: Зои Салдана

Кто может победить: Изабелла Росселлини

Кто должен победить: Зои Салдана

Лучший оригинальный сценарий

Еще одна сложная номинация для прогнозов. "Анора" — яркий, дерзкий фильм, и его победа была бы абсолютно заслуженной. "Настоящая боль" — остроумная и трогательная картина, которая может неожиданно вырваться вперед.

Но если думать сердцем, лучшим оригинальным сценарием должен стать "Субстанция". Это смелый, провокационный, но при этом четко структурированный фильм, который блестяще достигает всех поставленных перед собой целей. Если справедливость существует, Корали Фаржа уйдет домой с заветной статуэткой.

Тем не менее, наиболее вероятный победитель – "Анора".

Кто победит: "Анора"

Кто может победить: "Субстанция"

Кто должен победить: "Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

Победителем станет "Конклав". Питер Строхан мастерски адаптировал бестселлер Роберта Харриса 2016 года и сумел перенести динамичный роман на экран, обеспечив каждому актеру ансамбля возможность блеснуть. Это само по себе достижение.

Хотелось бы, чтобы победу одержала лента "Мальчишки из "Никеля", основанная на романе Колсона Уайтхеда 2019 года, – и шанс, пусть небольшой, у них все еще есть. Также нельзя полностью списывать со счетов "Эмилию Перес". Однако если не случится чего-то неожиданного, "Конклав" прочно удерживает лидерство.

Кто победит: "Конклав"

Кто может победить: "Мальчишки из "Никеля"

Кто должен победить: "Конклав"

Лучший иностранный фильм

С 13 номинациями на "Оскар" "Эмилия Перес", вероятнее всего, уйдет с церемонии только с тремя наградами: за лучшую песню, лучшую женскую роль второго плана и лучший международный фильм. Скандалы заметно ослабили позиции фильма, но эта награда станет его утешительным призом перед тем, как Голливуд окончательно переключится на другие проекты.

Тем не менее, стоит учитывать и "Я все еще здесь". Если она победит, это будет окончательное подтверждение падения "Эмилии Перес" в глазах Академии.

Но самое обидное, что без наград, скорее всего, останется настоящий триумфатор – "Семя священного инжира". Это наш любимый фильм 2024 года, и он заслужил куда большего.

Кто победит: "Эмилия Перес"

Кто может победить: "Я все еще здесь"

Кто должен победить: "Семя священного инжира"

Лучший анимационный фильм

Еще одна напряженная гонка. "Дикий робот" – трогательная история о роботе, оказавшегося на далеком острове, где он (вернее, она) учится сосуществовать с животными и усыновляет осиротевшего гусенка. Фильм завоевал Critics Choice, и, хоть его влияние несколько переоценено, именно он кажется тем вариантом, который поддержит большинство членов Академии.

Но есть и "Поток" – одна из лучших анимационных работ прошлого года. Латвийский низкобюджетный фильм - настоящее удовольствие для души. Это простая, но очень красиво рассказанная история – и именно она заслуживает победу.

Кто победит: "Дикий робот"

Кто может победить: "Поток"

Кто должен победить: "Поток"

И остальные номинации

Лучший документальный фильм

Кто победит: "Фарфоровая война"

Кто может победить: "Нет другой земли"

Кто должен победить: "Сахарный тростник"

Лучшая операторская работа

Кто победит: "Бруталист"

Кто должен победить: "Носферату"

Лучший монтаж

Кто победит: "Конклав"

Кто должен победить: "Анора"

Лучшая работа художника-постановщика

Кто победит: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Кто должен победить: "Бруталист"

Лучшие визуальные эффекты

Кто победит: "Дюна: Часть вторая"

Кто должен победить: "Дюна: Часть вторая"

Лучший звук

Кто победит: "Дюна: Часть вторая"

Кто должен победить: "Дюна: Часть вторая"

Лучший оригинальный саундтрек

Кто победит: "Бруталист"

Кто должен победить: "Конклав"

Лучшая оригинальная песня

Кто победит: "El Mal" или "Mi Camino" из "Эмилия Перес"

Кто должен победить: "El Mal" из "Эмилия Перес"

Лучшие костюмы

Кто победит: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Кто должен победить: "Конклав"

Лучший грим и прически

Кто победит: "Субстанция"

Кто должен победить: "Субстанция"

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